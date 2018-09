Ciudadano chileno que grabó a Toledo en EE.UU: "La impunidad de la que disfruta, no la iba a tolerar"

El ciudadano chileno que grabó a Alejandro Toledo disfrutando de una cena en Estados Unidos junto a su esposa Eliane Karp y otros amigos, se pronunció en torno a la filmación que se viralizó en redes sociales.

El extranjero se identificó como Fernando Fernández en una comunicación vía Canal N y aseguró que la grabación data del 28 de agosto pasado. El chileno manifestó qué fue lo que respondió al ex presidente cuando este le preguntó por qué lo captaba con su celular y por qué le interesaba su investigación en torno al caso Odebrecht.

La réplica del chileno a Toledo fue la siguiente. "Por qué yo soy latinoamericano y sí me interesa (el caso)... No solo afectó al Perú, sino a todo el continente. La impunidad de la que disfruta, yo no la iba a tolerar", indicó Fernández a Canal N.

"Yo soy analista politico y he trabajado para medios como tal. La impunidad y la injusticia, siempre me ha movilizado y verlo tan distendidamente a sabiendas del caso Odebrecht, me empujó a ir con respeto y hablarle de la situación. Al inicio le pedí una selfie... Me acerqué amistosamente y me guarde la pregunta para el momento, entonces explotó. Él se paro muy enojado y me dijo groserías. Pensé que tenía guardias, pero andaba solo... sus acompañantes eran estudiantes", agregó.

El chileno manifestó que Toledo, su esposa y los estudiantes cenaron en un lujoso restaurante cuyo costo "rondará los US$1 mil". Ante la pregunta de por qué filmó al ex presidente peruano, Fernández añadió que "para promover que los ciudadanos que se encuentren con estos personajes, les increpen y cuestionen su situación".