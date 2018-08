'La Casa de las Flores', la serie de Netflix que protagoniza Verónica Castro, tiene muchas historias paralelas, y una que ha despertado múltiples comentarios es la de María José y Paulina, una pareja diferente con un hijo en común, y una conmovedora historia de amor libre de prejuicios.

Cecilia Suárez es Paulina, una mujer que descubre que su marido se siente mujer. Llega el divorcio y la distancia. Pero reencontrarse lo cambia todo. Quizás porque ella nunca dejó el amor. Y ahora, al verla convertida en mujer, siente que la posibilidad de retomar una relación no es imposible, quizás porque cuando hay amor todo se puede.

Paulina Un beso que sorprendió a todos, y que para los actores no debería ser así.

“En un llamado, el director y yo nos detuvimos, nos miramos a los ojos y dijimos: ‘Esto está pasando, ¿qué vamos a hacer?’. Me preguntó si lo parábamos aquí o lo llevábamos a más y fuimos a más. Fue una decisión riesgosa, pero nos aventamos”, relata la actriz Cecilia Suárez, quien afronta la transexualidad de su ex pareja con sorpresa, pero sobre todo con respeto.

PAREJA Una familia dispuesta a reencontrarse.

El actor español Paco León lleva adelante a su personaje de María José de manera magnífica, y muestra que un trans puede ser la persona más cuerda, inteligente y centrada. "Manolo que me mintió para que tomara este papel. Cuando me invitó de inmediato acepté y luego me mandó el guion y vi de qué iba mi personaje y ahí me entró miedo y casi que no acepto. Me aterraba, no porque fuera un personaje trans, sino porque no quería faltarle el respeto a la comunidad trans y menos hacer una caricatura ni cliché de ellos", declaró Paco.



Y acota: " La serie es esperanzadora y se percibe en el hijo que tuvieron María José y Paulina, a quien no le molesta que su padre ahora sea mujer. Él lo vive con normalidad porque pertenece a una nueva generación en la que las etiquetas se vuelven innecesarias. Mi hija, por ejemplo, tiene ocho años y en el colegio tiene amiguitas trans, para ella es común que así sea, en su mente no existe rechazo y por eso deberíamos pedir más visibilidad en el cine, teatro y la televisión hacia la comunidad".

Con un discurso que rompe los estereotipos, Paulina dice: "Casi que sin darme cuenta éramos lesbianas, ¿no?", mientras María José le dice a Bruno, el hijo de ambas: "Tu mamá y yo estamos aprendiendo a ser amigas".

Cecilia Suarez Cecilia Suarez promueve el respeto y la igualdad.

Luis de la Rosa, el tercer Luis Miguel de 'Luis Miguel, la serie' es el hijo de esta pareja. El talentoso y adolescente actor muestra que el amor es lo más normal del mundo.

En sus 13 episodios, 'La Casa de las Flores' nos muestra una realidad sin anteojos. “Me llama la atención que la gente aún se sorprenda con una serie en la que hay personas transgénero y relaciones no tradicionales, cuando, por otro lado, ven cosas terribles en televisión y streaming y se entretienen todo el tiempo con esa violencia sin ningún recato”, afirma Cecilia.

"NO DEJES PASAR AL AMOR DE TU VIDA"

Con esta frase, Verónica Castro (Virginia) aconseja a Paulina que no pierda al amor de su vida por prejuicios. "Este es el momento en que tienes que salir corriendo. Ve por ellos. No te quedes sola. Vete".

Paulina va al encuentro de María José y le dice: "Y si lo intentamos juntas de nuevo". La sorpresa de María Jose es inmensa: "Somos una familia, disfuncional, rara, pero somos una familia". La escena muestra a Bruno señalando a los que miran a la pareja: "Sí, son mis papás".