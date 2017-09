Bebé de oso de anteojos sorprende a turistas en Machu Picchu [VIDEO]

Un video publicado en YouTube muestra la reacción de un grupo de turistas, que visitaban la ciudadela de Machu Picchu, al ser sorprendidos con la inesperada aparición de un pequeño oso andino u oso de anteojos.

Ante la sorpresa, los visitantes no paraban de registrar sus travesuras con sus cámaras. Incluso intentaron darle algo de comida, pero uno de los guías pidió que no le dieran de comer para no acostumbrarlos.

Fernando Astete Victoria, jefe del parque arqueológico, informó que este tipo de apariciones son frecuentes en el lugar. Esta vez sucedió en la cumbre de la montaña de Machu Picchu, informa Latina.

El especialista explicó que toda la zona es el habitad natural de los osos de anteojos o ukumaris, y que suelen acercarse a los turistas buscando algún tipo de comida.