Cada vez faltan menos días para el estreno de Avengers: Age of Ultron (Los Vengadores: La Era de Ultrón en español) y para que sus fans no desesperen, Marvel publicó un detrás de cámaras de la esperada cinta que reunirá nuevamente a Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye.

En el clip de 30 segundos se puede ver a Joss Whedon, director del largometraje, contar los detalles de las explosivas secuencias. Además, aparecen también Quicksilver y Scarlet Witch, los dos superhéroes que se integrarán al grupo comandado por el Capitán América.

La publicación del detrás de cámaras formó parte del lanzamiento de la web de Avengers: Age of Ultron. El estreno de la cinta está programado para el 1 de mayo de 2015.

El filme será sucedido por Avengers: Infinity War Part I y por Avengers: Infinity War Part II, que llegarán a los cines el 4 de mayo de 2018 y el 3 de mayo de 2019, respectivamente.

Asimismo, un fan de la saga publicó un video editado que muestra a los protagonistas de The Avengers interpretando una villancico de Navidad. También se puede ver a Groot, personaje de Guardians of the Galaxy, cantando.