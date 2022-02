Un nuevo hashtag en forma de reto ha llegado a Twitter: #CondomChallenge. La última vez que esta palabra compuesta apareció en las redes fue en el 2013 y era la señal que identificaba a una serie de videos grabados por adolescentes aspirando condones por la nariz y sacándolos por la boca.

Un desastre:

Felizmente esta vez la actividad evolucionó a algo menos asqueroso y se ve un poco más segura (hasta el momento ningún médico ha cuestionado esto):

Y sí, también están los que fallan:

La premisa puede parecer absurda pero las intenciones detrás de este reto son nobles. Lo que se pretende, según Medical Daily, es promover el sexo seguro. O sea, si un condón lleno de agua puede — además — cubrir tu cabeza y no romperse, entonces no hay ninguna excusa para decir que a ti "no te entra".

Sin excusas para practicar sexo seguro. ¿Qué opinas de esta iniciativa?