Carlos Correa es un hombre de Argentina cuya historia sorprendió y se viralizó en redes sociales. Luego de mucho esfuerzo, este vendedor ambulante se recibió de abogado a sus 51 años.

Vive con sus dos hijos, de 9 y 11 años, en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Según el medio Todo Noticias, Carlos cursaba la carrera en el 2000, pero tuvo que abandonarla porque no conseguía trabajo y tuvo que ayudar a su papá en el negocio familiar.

El tiempo pasó y tuvo que posponer su sueño de convertirse en abogado. Se divorció y, luego de que el comercio de su padre cerrara, se vio en la obligación de buscarse la vida en la calle.

“Nunca hay que bajar los brazos. Soy creyente y se que Dios me ayudó muchísimo. Por supuesto yo hice mi parte y me esforcé un montón y estoy muy orgulloso de eso. A mis hijos les enseño que para triunfar en la vida hay que trabajar y estudiar”, declaró en conversación con el medio citado.

Se convirtió en abogado con una computadora prestada

La rutina de Carlos no era sencilla: se levantaba a las 4 y 30 de la mañana, hora en que podía estudiar mientras sus hijos dormían. Dos horas después, los acompañaba a la escuela y se iba a trabajar.

Gracias a un amigo, consiguió una computadora que le permitió tomar sus clases de forma virtual. “Le tengo que dar un gracias enorme a mi amigo porque la computadora que me dio me ayudó muchísimo en el estudio. En el último examen me saqué un 5, no es una muy buena nota, pero me alcanzó para recibirme con un promedio de 6″, contó.

Aunque su situación económica no es la mejor, Carlos confía en que el título le brindará mejores oportunidades laborales.

“El título ahora me va a servir para ponerlo en el Currículum y poder conseguir un trabajo en blanco. Por suerte a mis hijos no les falta nada”, concluyó.