En estos momentos, el analista político Ricardo Vásquez Kunze es tendencia en Twitter. Si bien es cierto que no es necesario hacer mucho para ser viral, la razón detrás de la popularización de su nombre en las redes sociales se debe a que no dijo absolutamente nada.

Todo empezó luego de los resultados a boca de urna de la segunda vuelta electoral. Vásquez Kunze integraba un panel de especialistas en TV Perú, convocados para comentar las cifras. No obstante, él decidió guardar silencio.

"No tengo nada que decir", fue el comentario que atinó a dar Vásquez Kunze tras el flash electoral. Su mutismo fue literal.

Mientras el resto de panelistas —Rosa María Palacios, Luis Davelouis y Santiago Pedraglio— comentaban los resultados y analizaban la campaña de los candidatos en esta segunda vuelta, Vásquez Kunze llamó la atención de las redes sociales por su absoluto silencio, pese a que él mismo había anunciado con bastante entusiasmo su participación en el programa:

La situación se tornó tan incómoda que en un momento el conductor, el periodista David Rivera, tuvo que referirse directamente al silencio de Ricardo Vásquez Kunze y cuestionó su actitud frente a cámaras:

Aquí la precisión de Rivera:

"Tengo que comentar algo: en las redes el tema de Ricardo Vásquez Kunze ya es tendencia, mis amigos me dicen 'pregúntale'. La verdad es la tercera vez que intentó conversar con él y de hecho fuera de cámaras le he dicho: 'Ricardo, está pasando algo por favor comentanos', pero aparentemente Ricardo no quiere hacer ningún comentario respecto a los resultados que se están conociendo. No es que lo estemos invitando para no preguntarle, le estamos preguntando, pero quiere guardarse el derecho a no opinar. Derecho que hay que respetar".

Posteriormente, cuando Ricardo Vásquez Kunze seguía manteniendo el silencio que anunció desde el inicio del programa, comenzaron las bromas dentro del set. "(Ricardo) algo tengo que preguntarte… es que no sea cómodo para mi preguntarte y que no me respondas casi nada", le dice Rivera.

"Agradecerles a los amigos de canal 7 la gentil invitación que nos han hecho a todos nosotros para comentar en esta reunión", dijo Vásquez Kunze. Sin embargo, cuando Rivera le pide una opinión sobre el repunte de PPK, el analista responde: "No sabría decirte".

Y mientras todo esto ocurría, así fueron las reacciones en Twitter:

Lo cierto es que, tras ser trolleado, Ricardo Vásquez Kunze se fue a un conocido café-bar de Miraflores para celebrar por haber sido tendencia en Twitter. No habló, pero al menos escribió: