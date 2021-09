¿Alguna vez has contado ovejas? Sí, quizá cuando no podías dormir y esta era una buena solución. Ahora te traemos un reto que no te dará sueño, por el contrario, podrás despertar tus habilidades de concentración en solo unos segundos.

En este reto visual te podrás cuenta si tu vista funciona de manera correcta. Te puede parecer muy fácil, pero debes agudizar tu visión y prestar mucha atención para poder resolverlo.

Mira con atención la imagen llena de ovejas, ¿puedes ubicar dónde se encuentra la gallina? Concéntrate, tienes solo 15 segundos.

El 75% de las personas no lo logran, ¿eres del 25% restante? La gallina, del mismo color que las ovejas, puede generarte mucha confusión.

Si aún no lograr encontrarla y el tiempo ya se termina, te recomendamos puedes cerrar los ojos, descansar un poco y quizá se te haga más sencillo.

¿Todavía no puedes? No te preocupes, aquí te compartimos la respuesta. Ya será para la próxima.

