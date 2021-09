¡Feliz cumpleaños, Twitter! La red social famosa por el hashtag y el límite de 140 caracteres por mensaje cumplió 10 años hoy.

Para celebrar este aniversario, aquí te presentamos 10 datos curiosos sobre Twitter:

1. ¿Cuál fue el primer tuit de la historia?El primer tuit fue publicado el 21 de marzo de 2006. Era un mensaje automático del fundador de Twitter, Jack Dorsey. Decía: "configurando mi twttr" (Just setting up my twttr). Sin embargo, el primer tuit compuesto por un humano fue publicado cuando escribió: "Invitando a mis compañeros de trabajo".

Jack Dorsey, cofundador de Twitter/ Cortesia/END

2. Aceptado por la RAEEl 2014. la Real Academia Española incorporó en el diccionario español la palabra tuit. Su significado es: . "Acción y efecto de tuitear. Tuitear. intr. 1. Comunicarse por medio de tuits. tr. 2. Enviar algo por medio de un tuit. Tuitero, ra. adj. 1. Perteneciente o relativo al tuit o al tuiteo. m. y f. 2. Persona que tuitea."

3. ¿Cuántos usuarios activos tiene actualmente Twitter?Según estimaciones recientes, Twitter posee 320 millones de usuarios activos al mes. Esto la ubica a la red social en el tercer puesto, por debajo de los 1,590 millones de Facebook y los 400 millones de Instagram.

4. ¿Cuál es la persona con más seguidores en Twitter?No es un político, menos una deportista. Se trata de la cantante estadounidense Katy Perry, que cuenta con 84 millones. Detrás suyo se encuentran Justin Bieber y Taylor Swift, también cantantes.

[Estos fueron los 8 enfrentamientos políticos más candentes en Twitter durante el 2015]

5. ¿Cuál es el emoji más tuiteado?Se trata del emoji de lágrimas de risa que ha sido utilizado más de 14,500 millones de veces. No por algo esta carita fue elegida la 'palabra' del año para el Oxford Dictionaries, al ser el vocablo más utilizado el 2015.

6. ¿Cuál fue el tuit más retuiteado de la historia?Una fotografía tomada por la presentadora Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) se convirtió en el mensaje más compartido hasta el momento con 3.341,813 de RT.

"Si Bradley tuviera los brazos más largos. La mejor foto de la historia", decía el tuit de Degeneres, que hace referencia a los brazos de Bradley Cooper, autor de la fotografía. En la instantánea además aparecen Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Meryl Steep, Brad Pitt, Angelina Jolie, Channing Tatum, Kevin Spacey y Lupita Nyong'o.

En el segundo lugar se encuentra el tuit del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al ganar la reelección en 2012.

7. Los cambios del logo de TwitterEl logotipo de Twitter es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Aunque no lo creas está inspirado en una especie real: el Azulejo de las montañas. La imagen ha sufrido distintos cambios a lo largo de estos 10 años. Los puedes ver a continuación:

8. El evento que tuvo más tuits en la historiaTodo se lo debemos al fútbol. Se trató de la última final de la Copa Mundial de la FIFA, que se llevó a cabo en Brasil y que fue disputada por Argentina y Alemania. El evento ocasionó que se emitan más de 600 mil tuits por minuto. ¡Logrará algún episodio de Rio 2016 o la final de Rusia 2018 superar este récord?

9. ¿Cuáles fueron los primeros tuits de los famosos?"Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí.", así fue el primer del papa Francisco, una de las cuentas más seguidas de Twitter.

Saludando, promocionando sus canciones o iniciativas políticas, así fueron alguno de los primeros mensajes de estos famosos en la red social.

¿Y en el Perú?

10. ¿Twitter tiene un futuro prometedor?Twitter salió cotizar en bolsa en 2013. El precio de sus acciones por aquel entonces llegaron a alcanzar los 70 dólares, un monto muy lejano a los 17 dólares, su valor actual.

Asimismo, aunque los números de usuarios le sonrieron en sus primeros años, estos últimos parecen pronosticar un estancamiento.Por ejemplo, la empresa reportó a inicios de febrero de este año que perdió 2 millones de usuarios activos en los últimos tres meses del 2015. ¿Acaso toco techo?

A pesar de todo es momento de celebrar, la red social estuvo presente y ha sido una eficaz herramienta para compartir mensajes en sucesos importantes de la historia mundial reciente. Las revoluciones árabes, el terremoto de Chile, el 15M en España, son alguna de ellas. Larga vida a Twitter.