El verano siempre nos sorprende con alguna canción pegajosa que nos hace bailar hasta la saciedad en alguna fiesta. ¿Quién no bailó alguna vez al ritmo de ‘Ai Se Eu Te Pego’ de Michel Teló o la ‘Bicicleta’ de Shakira ? , también podemos retroceder un poco más en el tiempo y recordar —si tienes unos 30 años— ‘El carrapicho’, estas son canciones que al escucharlas te transportan a esos veranos tan divertidos.

El fin de semana se acerca y en esta nota haremos un recuento de las mejores canciones del verano de los últimos años. ¡Prohibido ponerse nostálgico!

Verano 2008

​La canción del verano 2008 fue 'Don't Stop The Music' de Rihanna

Verano 2009

El ‘Verano azul’ de Juan Magan fue unos de los éxitos del verano del 2009.

Verano 2010

'We no speak americano', de Yolanda Be Cool, puso a saltar a multitudes en las discotecas de todo el país.

Verano 2011

Con la mano arriba, la cintura sola y una media vuelta el ‘Danza Kuduro’ fue el tema que revolucionó el verano del 2011 con su ritmo pegadizo.

Verano 2012

'Ai Se Eu Te Pego' de Michel Teló y con la ayuda de Neymar, quien la bailo durante meses, esta canción se consagró como una de las más reproducidas y bailadas con coreografía incluida.

Verano 2013

El 2013 fue el verano de XRIZ, con 'Me enamoré'

Verano 2014

'Bailando', de Enrique Iglesias y 'Summer', de Calvin Harris fueron los mejores temas del verano 2014.

Verano 2015

Pitbull con su canción ‘El taxi’ sonó hasta en los lugares mas recónditos del mundo. Además, Gente de Zona y Marc Anthony pusieron el swing con ‘La Gozadera’.

Verano 2016

Carlos Vives y Shakira marcaron el verano del 2016 con el tema 'La bicicleta'.

Verano 2017

El tema de Luis Fonsi, ' Despacito' no solo fue la canción del verano, también fue el tema del año y fue traducida a varios idiomas.

Bonus track