Este 5 de enero se estrenó una de las series más esperadas del año, “Rebelde”, a través de Netflix. La producción dirigida por Santiago Limón es una continuación de la exitosa telenovela juvenil del mismo nombre, la cual emitió su primer episodio el 4 de octubre de 2004 y duró hasta el 2006.

El nuevo elenco de actores, conformado por Azul Guaita, Franco Masini, Sergio Mayer, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Lizeth Selene, Giovanna Grigio, Alejandro Puente y Estefanía Villareal, serán los encargados de dar vida a los estudiantes más rebeldes de la televisión, representando una generación más diversa e inclusiva.

Quienes aún no hayan visto los ocho episodios que se encuentran disponibles en la plataforma de streaming probablemente no sepan que los personajes están relacionados con las estrellas de la novela original. A continuación, conoce cual es su parentesco.

El rodaje de "Rebelde" empezó en marzo de 2021 (Foto: Netflix)

NETFLIX: LOS PERSONAJES DE REBELDE

LUKA COLUCCI

El personaje interpretado por el actor y cantante argentino Franco Masini es el encargado de dar vida al sobrino de la extravagante Mía Colucci. Luka se caracteriza por ser divertido y gracioso, así como egocéntrico y altanero. Definitivamente, es un digno integrante del clan Colucci.

JANA GANDÍA

¿Recuerdas a Pilar Gandía? Pues Jana es su hija. Azul Guaita interpreta a una joven que decide dejar atrás su pasado para ingresar a la Elite Way School y cumplir sus sueños. Posee un gran talento para el canto y sabe tocar la guitarra y el piano. Su liderazgo la convertirá en una de las vocalistas principales de la banda.

SEBASTIÁN LANGARICA

Uno de los personajes con un apellido que no suena familiar es Sebastián Langarica. El estudiante es hijo de la jefa de Gobierno, lo que le dará beneficios dentro de la escuela. El actor que encarna al adolescente es Alejandro Puente.

ESTEBAN TORRES

Sergio Mayer es el encargado de dar vida a Esteban Torres, un joven que abandona su cupo en un aclamado conservatorio para asistir a la Elite Way School, donde será un rompecorazones. Este personaje esconderá un gran secreto, llegando a enfrentar complicadas situaciones mientras se hace un espacio entre el alumnado.

MARIA JOSÉ SEVILLA

Sevilla, interpretada por Andrea Chaparro, proviene de una familia conservadora pero eso no evitará que tenga un lado rebelde, en lo referente a la música. Pese a llevar estudios de música clásica, MJ prefiere dedicarse al género urbano. Es responsable en la escuela y se caracteriza por ser alegre.

DIXON ÁLVAREZ

Un hombre sensible y genuino que sueña con convertirse en un reconocido rapero. No presta importancia a la opinión de quienes no considera valiosos y aprecia que le sean honestos. Este estudiante es encarnado por Jerónimo Castillo.

EMILIA ALO

La alumna brasileña, interpretada por Giovanna Grigio, ingresa al centro de estudios gracias a una beca que le otorgan por su talento artístico. Su audacia la hará cometer algunos errores que lastimaran a quienes la rodean, sin contar que tendrá un tormentoso noviazgo con Langarica.

ANDI AGOSTI

La ruda adolescente es llevada a la vida por Andi Lizeth. Este personaje no acostumbra a mostrar sus sentimientos, por el temor de ser lastimada. La relación que tiene con sus progenitores es mala, ninguno apoya su carrera musical a pesar de que tiene talento con la batería.