La telenovela juvenil “Rebelde” es una de las producciones mexicanas más exitosas de los últimos años. Tras su estrenó obtuvo el reconocimiento de millones de adolescentes en todo el mundo, llegando a realizar giras internacionales. Así mismo, este proyecto lanzó a la fama a sus protagonistas, siendo uno de los casos más resaltantes el de Maite Perroni, quien interpretó a la tierna Lupita Fernández.

Otras de las estrellas que participaron en el show son Anahí Puente, Poncho Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Dulce Maria; pero sin lugar a dudas, la que más ha destacado en el mundo artístico es Perroni, quien después de ‘Rebelde’ obtuvo el protagónico de diversas novelas como “Triunfo del amor”, “Cuidado con el Ángel”, “La gata”, entre otros.

Pero antes de ser la imagen principal de las telenovelas, Perroni tenía el personaje menos resaltante de la ficción juvenil, por lo que no es de sorprender que una vez la confundieron con otra colega. A continuación, conoce todos los detalles de la peculiar historia.

Perroni tenía el personaje menos resaltante de la ficción juvenil (Foto: RBD / Instagram)

LA CONFUNDIERON CON DULCE MARÍA

Perroni reveló en una entrevista para la revista Marie Claire, la vez que se libró de la justicia al ser confundida por su colega de “Rebelde”, Dulce María. La actriz de 38 años se encontraba manejando su auto por las calles de México cuando al parecer cometió una infracción que causó que los policías decidieran detenerla.

LE PERDONARON LA MULTA

Cuando el oficial se acerca a su vehículo para colocarle la multa, este se percata que la persona al mando del timón no era otra que la actriz de la popular telenovela creada por Cris Morena, por lo que decide dejarle pasar la infracción. Lo que no sabía era que la estaba confundiendo con Dulce María.

Aunque la actriz ahora se da cuenta que no estuvo bien lo que hizo, no puede evitar no contar esta historia acompañada de unas buenas carcajadas (Foto: Televisa)

HUYÓ DEL LUGAR

“Iba a tener una multa, pero me confundieron... Me paró la patrulla y cuando se bajó el policía me dijo ´¡ah, señorita, usted es la de RBD!... Usted es Dulce María´ y yo ´sí, si soy´ y que me sigo derecho así de ´adiós adiós´”.

Con temor de que el oficial descubra que realmente no era la esposa de Paco Álvarez, Perroni se despide apresuradamente y emprende su recorrido lo más lejos del lugar. Aunque la actriz ahora se da cuenta que no estuvo bien lo que hizo, no puede evitar no contar esta historia acompañada de unas buenas carcajadas. ”Iba a tener una multa, pero me confundieron con Dulce y escapé, entonces ya no tuve nada”, finalizó el tema.