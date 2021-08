Después de 12 años separados, el exitoso grupo RBD realizó un reencuentro con un concierto vía streaming llamado “Ser o Parecer”, que ocurrió el pasado 26 de diciembre. En esa ocasión, solo participaron cuatro de sus 6 integrantes originales: Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann. Ahora, el grupo pop mexicano planea volver a reunirse y esta vez contará con la presencia de Dulce María.

Así lo confirmó uno de sus miembros, Christian Chávez, quien dio detalles del nuevo reencuentro que ya planea RBD. Esta vez sí tendrá la participación de Dulce María, quien junto con Alfonso ‘Pocho’ Herrera, fueron los grandes ausentes en la reunión del año pasado.

RBD, el grupo musical que derivó de la exitosa telenovela ‘Rebelde’, vuelve a la carga en la música y en esta ocasión serán cinco de sus 6 integrantes originales los que estarán juntos próximamente para alegrar a sus fanáticos. ¿Cuándo será el próximo concierto de la banda mexicana? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

RBD, NUEVO CONCIERTO CON DULCE MARÍA: LO QUE SE SABE HASTA AHORA

Tras el histórico concierto en ‘streaming’ que realizó RBD el pasado 26 de diciembre de 2020, sus fans podrán verlos nuevamente. Esta vez, el reencuentro de la banda mexicana contará con la presencia de Dulce María.

“Empezamos a hablar al inicio de la pandemia, en abril, y pudimos rendir homenaje a la música de RBD. Luego sentimos la falta de un escenario, para hacerlo en vivo, con la gente y con Dulce María también, que ella estaba embarazada en ese momento, por lo que le fue imposible acompañarnos”, declaró Christian Chávez para MTV Brasil.

Según la información brindada por Chávez, RBD planea llevar a cabo una gira con los cinco integrantes originales de la banda con el objetivo de estar más cerca de sus fans. Sin embargo, cabe señalar que en esta ocasión no estará presente Alfonso Herrera.

“Ahora estamos juntos, hablando y animándonos. Ahora somos 5 personas... Creo que después de 12 años de muchas cosas cambiando en nuestras vidas, tener la oportunidad de estar ahí con la gente en el escenario con la música remasterizada, con una nueva coreografía, con un espectáculo increíble, creo que va a ser una cosa... wow, me emociono mucho”, afirmó.

Christian Chávez reveló que se trata de una gira internacional que se llevará a cabo en 2022. “Vamos a trabajar muy duro para hacer el popurrí y poder hacer cosas para tratar de que casi todas las canciones aparezcan en la lista”, confirmó el cantante, pues la vez pasada muchos fans se quedaron con las ganas de escuchar varios de sus éxitos.

“Creo que se necesitan 4 horas para cantar todas las canciones”, agregó Christian Chávez sobre lo que están planeando él, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Dulce María.

Finalmente, Chávez habló del sentir general de RBD pues se encuentran muy expectantes ante todo lo que están planeando. “Había muchas emociones. Estábamos muy estresados y muy felices. Creo que la magia fue lo más especial. Incluso después de 12 años que no estuvimos juntos en el escenario, logramos hacer la misma conexión”.

El nuevo reencuentro de RBD será una gran oportunidad para que sus fans disfruten de los éxitos musicales que los llevaron al estrellato como “Solo Quédate en Silencio”, “Sálvame”, “Rebelde”, “Un Poco de tu Amor” y “Ser o Parecer”.

Como se recuerda, Dulce María y Alfonso Herrera fueron los grandes ausentes del concierto vía streaming llamado “Ser o Parecer”, que se realizó el pasado 26 de diciembre de 2020.

Por su parte, Dulce María siempre argumentó que su embarazo y eventual alumbramiento era la razón por la que no podía estar junto a sus compañeros en el concierto. Su hija, María Paula, nació el 3 de diciembre de 2020.

“No, definitivamente (no me arrepiento)”, dijo Dulce María sobre su ausencia en el reencuentro de 2020 en una entrevista que concedió a ‘De primera mano’ el pasado 1 de marzo.

En el concierto “Ser o Parecer”, Anahí dijo haberse contagiado de COVID-19, pese a que se tomaron las medidas sanitarias pertinentes. Esto ocasionó que la familia de la actriz y cantante también se contagiara con el virus. Felizmente todos están sanos tras superar la enfermedad.

“Justamente era mi miedo por todo lo que yo defendí y me costó trabajo decir que ‘no’ por mi embarazo, por la pandemia. Ves que ‘Ani’ se contagió y contagió a su familia y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado estar ahí y contagiarme. Justo por eso, yo no quería”, señaló Dulce María.