“Rápidos y furiosos” se convirtió en una de las sagas de acción más exitosas de la historia del cine. Todo empezó en 2001 cuando se estrenó la primera entrega, desde entonces han pasado 19 años, 8 películas y varios actores a lo largo de la franquicia “Fast and Furious”. Ahora, la historia encabezada por Dominic Toretto (Vin Diesel) nos traerá una nueva cinta, F9, que se estrenará en julio de este año.

“Fast and Furious” inició como un retrato de las carreras callejeras hasta convertirse en verdaderas obras de espionaje mundial, contrabando y explosiones por donde quiera que vayan los protagonistas. La próxima entrega será “F9” y está llena de sorpresas: la aparición del hermano de Dominic Toretto, Jakob (John Cena), el inesperado regreso de Han (Sung Kang) y un viaje al espacio.

Uno de los personajes que tuvieron más impacto en la franquicia tuvieron fue Suki (Devon Aoki), quien se caracterizó por su valentía para las carreras callejeras. (Foto: Universal Pictures)

A lo largo de la franquicia de “Rápidos y furiosos” hemos visto a una gran cantidad de actores que dejaron huella y formaron parte de la historia, ya sea en una o más de una película. Este es el caso de Suki, la aliada clave de Brian O’Conner (Paul Walker) en “2 Fast 2 Furious”.

Suki fue una conductora que se encontró con Brian a través de la escena de las carreras callejeras de Miami. A pesar de ser el interés amoroso de Tej Parker (Ludacris) en la secuela de “Fast and the Furious”, el personaje no apareció en ninguna entrega desde su debut en la franquicia de 2003. ¿Qué pasó con la actriz Devon Aoki?

“RÁPIDOS Y FURIOSOS”: QUÉ PASÓ CON LA ACTRIZ DEVON AOKI DESPUÉS DE 2 FAST 2 FURIOUS

Devon Aoki es la actriz que interpretó a Suki en la segunda película de “Rápidos y furiosos” (“2 Fast 2 Furious”). Ella participa en la carrera organizada por Tej, junto a Brian O’Conner.

Durante la mayor parte de la carrera, Suki está en una feroz competencia para pasar del último lugar, luchando con Orange Julius por un lugar entre los 3 primeros, mientras que Brian O’Conner se enfrenta a Slap Jack por el primer lugar. Sin embargo, se las arregla para quedar en segundo lugar en la carrera después de que logra saltar el puente después de Brian, justo cuando Orange Julius decide perder la carrera y no hacer el salto del puente.

Además de participar en carreras orquestadas por Tej, Suki también ayudó a Brian y Roman Pearce (Tyrese Gibson) cuando el dúo necesitaba evitar que los agentes de Aduanas de Estados Unidos los rastrearan.

En la escena de la “lucha de coches” del almacén, Suki conducía el Mitsubishi Lancer Evolution VII de Brian mientras que Tej llevaba el Mitsubishi Eclipse Spyder GTS de Roman . Los agentes, sin saberlo, siguieron a los autos pensando que Brian y Roman estaban al volante. Aunque Tej y Roman regresaron a la franquicia cuatro entregas más, con otra en camino, Aoki nunca repitió su papel.

Devon Aoki es la actriz que interpretó a Suki en la segunda película de “Rápidos y furiosos” (“2 Fast 2 Furious”). (Foto: Universal Pictures)

La saga “Fast and Furious” tampoco reveló el destino del personaje, ni por qué ella y Tej rompieron su relación para siempre. Por supuesto, la actriz tenía una razón justificada para permanecer ausente en las secuelas posteriores.

Tras su papel en 2 Fast 2 Furious, Devon Aoki era conocida por sus actuaciones en DEBS y Sin City a principios de la década de 2000. Después de eso, solo apareció en un puñado de películas antes de retirarse de la actuación a tiempo completo en 2009 para concentrarse en criar a sus cuatro hijos.

Desde entonces, Aoki ha aparecido en algunos videos musicales y documentales, como “I’ll Sleep When I’m Dead” de 2016, que siguió a su medio hermano, DJ Steve Aoki.

Con Tej y Roman todavía miembros vitales y los esfuerzos de la franquicia para atar cabos sueltos, es muy posible que Aoki aparezca antes de que la serie llegue a su fin.

Tras el lanzamiento de F9, habrá dos entregas más antes de que concluya la saga principal. Si Suki no regresa para esa historia, también podría estar involucrada en el desarrollo del spin-off exclusivamente femenino.

Según “Screenrant”, 2 Fast 2 Furious podría estar cerca de dos décadas desde su lanzamiento, pero Suki merece un lugar en la alineación. También sería grato para los fanáticos de la saga saber qué ha estado haciendo el personaje desde los días de las carreras en su Honda rosa.