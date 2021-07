Tras el estreno de “Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″ en su idioma original), los fans no dejan de hablar de sus personajes favoritos y las historias que han visto en pantalla desde que la franquicia inició en 2001. Dominic Toretto, Brian O’Conner, Letty, Mia y compañía son algunos de los rostros más populares de ‘The Fast Saga’ que tendrá más películas por delante.

A lo largo de los años la franquicia “Fast and Furious” nos ha mostrado a varios personajes que se han ganado el corazón del público, uno de ellos es Roman, interpretado por el actor Tyrese Gibson. Él ha aparecido en todas las entregas de “Fast & Furious” desde “Fast Five” en adelante, incluido F9, actualmente en cines.

Roman se ha convertido en un personaje favorito conocido por sus bromas y sentido el humor. Si bien es difícil imaginar la franquicia sin Roman, los fanáticos de “Rápidos y furiosos” tiene que agradecer a Paul Walker, quién luchó para que Tyrese Gibson tenga un lugar asegurado en la tripulación de Dom.

Roman fue presentado como amigo de la infancia de Brian O’Conner de Walker, quien tenía un pasado robando autos. (Foto: Universal Pictures)

“RÁPIDOS Y FURIOSOS”: CUANDO PAUL WALKER LUCHÓ PARA QUE TYRESE GIBSON VUELVA COMO ROMAN

Según “Screenrant”, Tyrese Gibson compartió detalles sobre cómo Paul Walker luchó para traer a su personaje, Roman Pearce, de regreso a la franquicia “Fast & Furious” con “Fast Five”. El personaje de Gibson apareció por primera vez en “2 Fast 2 Furious” (2003) junto a Walker y Chris “Ludacris” Bridges, otro pilar de la franquicia.

Roman fue presentado como amigo de la infancia de Brian O’Conner de Walker, quien tenía un pasado robando autos. En la película, Roman y O’Conner se unieron para acabar con un narcotraficante llamado Carter Verone. Aunque el personaje fue bien recibido, la franquicia consideró oportuno seguir adelante sin Gibson por un tiempo.

Las siguientes dos entregas, “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” y “Fast & Furious”, no incluyeron a Roman de Gibson. Después de “Fast & Furious”, la franquicia hizo un cambio en el enfoque de la historia ya que se alejó de las carreras y se inclinó más hacia el territorio de las películas de acción masivas, que comenzó con Fast Five.

En el podcast Binge de EW, Tyrese Gibson habló sobre cómo trabajó Walker para traer de vuelta a Roman para la quinta película. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, cuando el equipo creativo armó la quinta entrega, todavía no había planes para que Roman regresara. Es por ello que Paul Walker luchó para traer al personaje de Tyrese Gibson de regreso a la franquicia.

En el podcast Binge de EW, Tyrese Gibson habló sobre cómo trabajó Walker para traer de vuelta a Roman para la quinta película. El actor de 42 años afirmó que “fue una pelea” y detalló la tensión con el estudio sobre cómo Roman encajaría en la franquicia en el futuro.

“Paul sabía que había un pequeño obstáculo que teníamos que superar para que todos nos uniéramos para Fast Five. Quiero decir, me emociono cuando pienso en este tipo; durante casi tres películas, se mantuvo rogando y suplicando y tratando de hablar con el estudio y los directores y Vin, ‘Oye, tenemos que recuperar a Tyrese’. Finalmente volví por Five, y fue una pelea, hombre”, afirmó.

Tyrese Gibson también señaló que las cosas solo cambiaron porque Walker lo respaldaba. Después de sentarse con Vin Diesel, el actor los convenció de que sería un activo para la franquicia.

“Creo que hubo algún tipo de tensión hablada pero no expresada en Roman Pearce y sus alrededores, y ¿dónde encajo? Y creo que después de pasar el rato con un Vin a Pocas veces antes de que hiciéramos Five, se dio cuenta rápidamente de que soy más valioso, y hay muchas más ventajas en lo que estoy aportando a la franquicia, ya que ni siquiera remotamente se considera competencia o cualquier cosa por la que alguien debería estar preocupado”, agregó.

Si bien es difícil imaginar la franquicia sin Roman, el mundo tiene que agradecer a Paul Walker por asegurar su lugar con la tripulación de Dom. Cabe señalar que “Fast & Furious 10” ya está en proceso y es probable que el Roman de Gibson regrese.