La primera película de “Rápidos y furiosos” se estrenó en 2001 y desde entonces han desfilado un gran número de personajes a lo largo de saga que se han ganado el corazón del público, uno de ellos es Han Lue, interpretado por el actor Sung Kang. Él apareció por primera vez en “Tokio Drift” y luego fue incluido en la historia original de “Fast and Furious”.

Han fue introducido a la franquicia de “Rápidos y furiosos” y rápidamente se convirtió en uno de los personajes favorito de los fans, en gran parte debido a su personalidad fresca y sin esfuerzo y sus habilidades detrás del volante. Sin embargo, parece que el actor Sung Kang no tiene un talento tan natural cuando se trata de autos de carreras.

Si bien los personajes principales de “Fast and Furious” realizan todo tipo de hazañas vehiculares en la ficción, esas habilidades no se traducen en los propios actores. Por ejemplo, Sung Kang ha revelado que destrozó un coche mientras interpretaba a Han en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. ¿Qué pasó exactamente? Aquí todos los detalles contados por el propio actor.

Han Lue apareció por primera vez en “Tokio Drift” y luego fue incluido en la historia original de “Fast and Furious” (Foto: Universal Pictures)

“RÁPIDOS Y FURIOSOS”: CUANDO SUNG KANG CHOCÓ POR ACCIDENTE UN AUTOMÓVIL DURANTE LAS GRABACIONES DE TOKYO DRIFT

Además de mostrarnos todo tipo de vehículos, desde los más lujosos y sofisticados hasta verdaderas máquinas de velocidad y potencia, la franquicia de “Rápidos y furiosos” se ha caracterizado por sus increíbles escenas de acción, en las que sus personajes demuestran sus habilidades frente al volante.

Los personajes principales de “Fast and Furious” realizan todo tipo de hazañas vehiculares, que son el resultado de trabajo de cámara y efectos especiales, pero eso no significa que los actores nunca tengan que ponerse al volante de verdad.

De hecho, a los actores de Tokyo Drift se les enseñó a moverse a la deriva en el set de la película, aunque algunos de ellos tuvieron más éxito que otros en ese aspecto. En el caso del actor Sung Kang, las cosas no le fueron tan bien como a su personaje frente al volante.

Sung Kang ha revelado que destrozó un coche mientras interpretaba a Han en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (Foto: Universal Pictures)

En un reportaje especial sobre la reunión de Tokyo Drift en la versión del director de “F9: The Fast Saga”, Kang, Lucas Black, Bow Wow y Jason Tobin hablaron sobre su tiempo en la película, incluidos algunos detalles sobre cómo aprender a derrapar y competir con los autos.

Como era la primera vez que Sung Kang participaba en una película de “Fast and Furious”, el actor aparentemente no había tenido tanta experiencia detrás del volante. Esto provocó un accidente automovilístico menor que afortunadamente terminó de una manera divertida.

Como lo menciona “Screenrant”, el actor Sung Kang recordó que en aquella ocasión él estrelló un vehículo contra la pared y pensó que lo iban a echar por eso. Sin embargo, todo fue un susto y pudo continuar frente al volante.

“Recuerdo que estrellé uno de los 350 o 370Z contra la pared. Estaba realmente paranoico, estaba como, ‘Oh no, me van a echar de aquí’, y me acerqué al tipo que estaba manejando los autos y me dijo: ‘No te preocupes. No es tu coche, no tienes que pagarlo. ¡Solo entra en otro!”, dijo el actor Sung Kang.

La historia de Kang es particularmente irónica dado que Han sufre un accidente mucho más mortal al final de “Tokyo Drift”, un accidente en el que se cree que murió antes del lanzamiento de F9.

Dada la inmensa popularidad del personaje, parece un hecho que Han aparecerá en “Fast and Furious 10″ y “Fast and Furious 11″. Después de la reacción masiva a su expulsión temporal de la historia, sería un gran error no incluirlo en el gran final de la saga. Solo queda esperar la decisión de Justin Lin.