Una de las sorpresas que “Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″) tiene para los fans de la longeva saga de Universal Pictures es el regreso de Han Seoul-Oh (Sung Kang), un exmiembro de la familia al que se presumía muerto. Ahora que está de regreso con la tripulación de Dominic Toretto (Vin Diesel), Han tiene la oportunidad de mostrar sus habilidades de conducción una vez más.

Han fue un ladrón y corredor de carreras callejero que formó parte del equipo de Toretto hasta la trágica muerte de su novia, Gisele Yashar (Gal Gadot). Tras regresar a Tokio, Han fue supuestamente asesinado por Deckard Shaw (Jason Statham), un personaje que más adelante se integraría a la familia de ‘Dom’ a pesar de sus acciones del pasado.

Sin duda, el regreso de Han ha emocionado a los fanáticos de “Fast and Furious”. En la novena película de la saga original, las misiones han evolucionado y Dom necesitará toda la ayuda que pueda conseguir para proteger a sus amigos y familiares. Es por ello que Han será un gran aliado ya que es uno de los mejores conductores presentados en la serie de películas desde su debut en Tokyo Drift.

Sung Kang volverá a interpretar a Han Seoul-Oh en la novena película de "Rápidos y furiosos" (Foto: Universal Pictures)

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”: SIGNIFICADO DEL NUEVO AUTOMÓVIL DE HAN EN F9

Han ha conducido varios coches memorables en la franquicia “Fast & Furious”, incluido el Mazda RX-7 1997 negro y naranja. El automóvil apareció en Tokyo Drift como el vehículo principal de Han antes de verse involucrado en el ardiente naufragio, que llevó a la presunta muerte del personaje.

El Mazda fue visto nuevamente en “Fast & Furious 6” cuando la línea de tiempo se vinculó a los eventos de Tokyo Drift, revelando que Deckard Shaw (Jason Statham) fue quien intencionalmente destrozó el auto de Han.

Junto con el gran regreso de Han confirmado en el primer tráiler del F9, las imágenes mostraban el nuevo vehículo de Han: un Toyota Supra 2020.

Aunque el auto F9 de Han es un modelo más nuevo, no es la primera vez que se presenta un Toyota Supra en The Fast Saga. Según el portal “Screenrant”, Brian O’Conner (Paul Walker) tenía afinidad por el modelo Toyota desde The Fast and the Furious de 2001, cuando usó un Supra naranja como su automóvil característico.

El Supra naranja de Brian finalmente le fue entregado a Dom para que lo usara como vehículo de escape al final de la película antes de que llegara la policía.

Oportunamente, Brian usó un Toyota Supra Mark IV de 1995 en la escena de despedida del personaje que aparece en Furious 7. En cierto modo, el nuevo Supra negro y naranja de Kang rinde homenaje tanto a Han como a Brian en la franquicia.