“Rápidos y Furiosos 10” ya tiene fecha de estreno. A pesar de que “F9” llegó a las salas de cine hace menos de dos meses, los responsables de la franquicia han confirmado el día que se estrenará la décima y penúltima entrega de una de las sagas más exitosas de la historia.

Después de más de 20 años, ”Rápidos y Furiosos” llegará a su fin. Las dos últimas películas están programadas para ser dirigidas por Justin Lin, quien se ha desempeñado como director en varios otros proyectos de la saga. A principios de este año, se reveló que Lin filmaría las dos partes de manera continua para acortar el tiempo entre ambos lanzamientos.

Se espera que personajes importantes como Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty Ortiz (Michelle Rodríguez) y Han Lue (Sung Kang) regresen para “Fast and Furious 10”. Sin embargo, el agente estadounidense Luke Hobbs (Dwayne Johnson) definitivamente no aparecerá, ya que el actor ha anunciado que saldrá para las películas restantes.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″?

Según informó EW, “Rápidos y Furiosos 10” se estrenará el 7 de abril de 2023. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles específicos de la trama para “Fast 10”. Pero seguramente será un éxito como “Rápidos y furiosos 9” que se convirtió en la película más taquillera desde que comenzó la pandemia del coronavirus, tras superar los 600 millones de dólares.

John Cena y Vin Diesel en una escena de "Rápidos y Furiosos 9" (Foto: Universal Pictures)

LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA QUE DEJÓ “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

¿Mr. Nobody está muerto?

Los eventos de “F9” fueron iniciados por la llamada de socorro de Mr. Nobody. Mientras el equipo de Dom inspeccionaba el lugar del accidente del avión, no había señales de él. Dado que sus restos no fueron recuperados, es probable que todavía esté vivo, solo esperando regresar cuando sea el momento adecuado.

También se reveló que el personaje no solo ayudó a Han a prepararse para el intento de asesinato de Deckard en Tokio, sino que también mantuvo su supervivencia en secreto durante años, incluso de Dom y sus amigos en Japón. Esto demuestra que Mr. Nobody es capaz de fingir muertes, incluso la suya, si se trata de una cuestión de seguridad.

¿Volverá Jakob Toretto?

Jakob se estableció como el villano principal de “F9”, con su complicada dinámica con Dom como el conflicto central de la película; sin embargo, después que Cipher manipuló con éxito a Otto para que lo traicionara, el menor de los Toretto se encontró sin aliado en medio de una peligrosa persecución de autos. Sin siquiera una conversación adecuada sobre su feo pasado, Dom supo instintivamente que necesitaba ayudarlo. Juntos, pudieron detener el plan de utilizar a Ares y al final, el protagonista ayuda a escapar a su hermano. Mientras que la relación todavía no está completamente curada, al menos ya no se desprecian. Esto abre la posibilidad de ver a Jakob de vuelta y formando parte del equipo.

¿Cómo sobrevivió Han?

Aparte de la pelea de Dom y Jakob, otro gran tema de conversación en “F9” fue la revelación que Han todavía está vivo. El personaje se presume muerto desde hace varios años, después de que Deckard Shaw planeara su fatal accidente en Tokio. Naturalmente, todo el mundo estaba interesado en saber cómo sobrevivió; Han reveló que Mr. Nobody lo ayudó a fingir su muerte y lo mantuvo oculto para mantenerlo a salvo. Pero, mientras que los flashbacks lo mostraban a él y a Mr. Nobody observando cómo se desarrollaba la tragedia, no mostraban cómo Han escapó del automóvil segundos antes de la explosión. Tampoco entró en detalles sobre cómo exactamente llevaron a cabo la artimaña, y aun así lo dejó como una gran pregunta en el futuro.

¿CUÁL ES LA PELÍCULA MÁS CARA DE “FAST AND FURIOUS”?

La secuela más costosa de la saga de “Rápidos y Furiosos” fue la octava entrega de la popular franquicia.

“Rápidos y Furiosos 8” costó un total de 250 millones de dólares, de acuerdo a información oficial de la producción.

La cinta fue filmada en Cuba, Islandia, Estados Unidos y tuvo las explosiones, autos, escenas y filmaciones más caras de la saga.