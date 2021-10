Tras dos años estar ausente, Rafael Amaya regresó a Telemundo con una participación especial en la superserie de época “Malverde, el santo patrón”, producción protagonizada por Pedro Fernández. El regreso del actor mexicano ha sido celebrado por sus fans y muy comentado en las redes sociales.

Como se recuerda, Rafael Amaya reapareció en la escena pública a inicios de diciembre de 2020. Esto ocurrió más de dos años después de haber estado desaparecido del medio artístico y de los sets de grabación. El intérprete mexicano reveló que su ausencia fue causada por su adicción a las drogas y porque estaba internado en una clínica de rehabilitación.

El protagonista de “El señor de los cielos” regresó por todo lo grande a la televisión, de la mano de Telemundo a la que considera su “casa”. Con su incorporación a “Malverde, el santo patrón”, Rafael Amaya marca el inicio de una nueva relación de exclusividad con la cadena hispana.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Verónica Montes conquistó a Rafael Amaya como la Condesa

Rafael Amaya interpreta a Teodoro Valenzuela, un hombre que se dedica al trasiego de amapola y marihuana (Foto: Telemundo)

LA HISTORIA DETRÁS DEL INGRESO DE RAFAEL AMAYA A “MALVERDE: EL SANTO PATRÓN”

En entrevista con “People en Español”, Rafael Amaya reveló cómo ingresó a “Malverde, el santo patrón”, producción de Telemundo donde tiene una participación especial. El actor mexicano interpreta a Teodoro Valenzuela, un hombre que se dedica al trasiego de amapola y marihuana.

Rafael Amaya contó que ya había escuchado sobre este personaje desde que grababa “El señor de los cielos” y desde entonces quería ser parte de esa historia que ahora se ve en las pantallas de Telemundo.

“[…] Desde la primera temporada de El señor de los cielos se mencionó a Jesús Malverde, también en La reina del sur, entonces dije ‘yo quiero ser parte del ser supremo de los personajes que hemos estado interpretando, que nos fue muy bien y nos ha ido muy bien con esos personajes”, dijo el actor mexicano.

Rafael Amaya y Miguel Varoni en los ensayos de “Malverde: el santo patrón” (Foto: Miguel Varoni/ Instagram)

“Yo quería ser parte de este proyecto y entonces ya me puse en comunicación y me abrieron las puertas en mi casa, en Telemundo. Me siento muy agradecido porque sí quería, aparte de hacer un homenaje y darle las gracias a la figura de Malverde, también al público regresar de una manera icónica. Me siento muy emocionado por regresar, sobre todo de esta manera con este gran proyecto”, reveló Amaya.

Sobre su retorno a los sets de grabaciones, después de estar alejado más de dos años, Rafael Amaya contó cómo se sintió grabando y que el equipo de “Malverde, el santo patrón” lo recibió muy bien y lo hizo sentir cómodo.

“Me sentí muy acogido, muy agradecido. Me sentí muy bien. El primer día de grabación ver ese backlot (plató de rodaje) que hizo la producción fue impresionante […] Yo me sentí muy agradecido con el recibimiento de Pedro Fernández, de todo el elenco, de Luis Felipe Tovar también que fue y me saludó, de volver a ver a Ivonne Montero también porque tengo escenas con ella”, contó en entrevista al medio de habla hispana.

Rafael Amaya y Miguel Varoni grabando la serie “Malverde: el santo patrón” (Foto: Miguel Varoni/ Instagram)

Rafael Amaya interpreta a Teodoro Valenzuela en “Malverde, el santo patrón”. Se trata de un hombre que se dedica al trasiego de amapola y marihuana. Él busca la ayuda de Jesús Malverde para pasar una mercancía y hacer una alianza.

“Teodoro ya conocía a Jesús Malverde de años atrás y ahora lo anda buscando porque necesita su ayuda, necesita que le ayude a pasar una mercancía y también la posibilidad de entrar en su banda porque Malverde no se dedica al trasiego, pero es como una especie de Robin Hood y nos les caería mal como un pariente de Aurelio Casillas en su banda (ríe), entonces básicamente esa es la personalidad de Teodoro Valenzuela. Anda como un tiburón buscando el día a día”, explicó el actor sobre su personaje.