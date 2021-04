Al final de la primera temporada de “¿Quién mató a Sara?” (“Who Killed Sara?” en inglés) todavía hay varios posibles sospechosos en el asesinato de Sara. A lo largo de sus 10 primeros episodios, la ficción mexicana de Netflix estuvo llena de giros y vueltas que llevaron a muchas preguntas sin respuesta.

“¿Quién mató a Sara?” narra la historia a Alex Guzmán, un hombre que pasa injustamente 18 años en la cárcel por la muerte de su hermana Sara y que tras recuperar su libertad emprende su venganza contra los Lazcano, la familia que está detrás de todas sus tragedias.

El crimen de Sara aún no ha sido resuelto, pero Alex Guzmán está cada vez más cerca de la verdad. (Foto: Netflix)

Tras el éxito de la primera temporada de “¿Quién mató a Sara?”, Netflix confirmó la realización de una segunda entrega que será estrenada el 19 de mayo de 2021, apenas dos meses después de su debut en la plataforma de streaming.

En “¿Quién mató a Sara?” temporada 1, Alex Guzmán investiga lo que realmente sucedió el día en que su hermana cayó al lago por un “desperfecto” del paracaídas, pero lo que no queda claro quién fue el verdadero responsable. El portal “Screenrant” elabora una lista de algunos sospechosos.

“¿QUIÉN MATÓ A SARA?”: TODOS LOS PERSONAJES QUE PODRÍAN SER EL ASESINO EN LA SEGUNDA TEMPORADA

MARIANA LAZCANO / ELROY

“¿Quién mató a Sara?” dejó claro que Mariana es una maestra manipuladora. Primero, intenta convencer a Elory de que corte la cuerda del paracaídas. Luego, antes de que Sara y los demás se vayan para salir en el bote, Mariana manipula a Sara para que haga parasailing diciéndole que aproveche todas las aventuras que pueda antes de que llegue el bebé. Con esta idea implantada en su mente, Sara se apresura a ofrecerse como voluntaria para hacer paracaídas primero.

Al final de la temporada 1, “¿Quién mató a Sara?” colocó a Elroy, comandado por Mariana, como el culpable más probable del crimen. Pero Elroy aún podría ser una pista falsa. Por un lado, nunca se muestra a Elroy cortando la cuerda, solo sosteniendo el cuchillo sobre ella. En el momento en que está a punto de hacer el corte, el programa salta a otra escena. La conclusión es que los cineastas están dejando esto ambiguo deliberadamente, por alguna razón.

CÉSAR LAZCANO / SERGIO

Si César mató a Sara, lo más probable es que haya sucedido después del accidente. Sabiendo que él es el padre del bebé de Sara, es posible que César mantuviera a Sara viva y escondida el tiempo suficiente para que diera a luz, y luego la asesinó después del hecho. Si bien César trata a casi todos en su vida como si fueran desechables, especialmente a las mujeres, toma al joven Bruno bajo su protección, por así decirlo. Su nieto es uno de los únicos personajes por los que César todavía intenta hacerse querer.

El padre de Bruno no aparece en “¿Quién mató a Sara?” temporada 1, y su madre, el pasado de Sofía sigue siendo turbio. Dado lo inusualmente cariñoso que es César hacia él, es posible que Bruno sea en realidad el hijo de Sara y César. César y Sergio no han tenido problemas para esconderse y hacer desaparecer a otras víctimas en el pasado, por lo que no es exagerado suponer que podrían haberle hecho lo mismo a Sara sin que nadie más lo supiera.

CHEMA LAZCANO

Al final de la temporada 1 de “¿Quién mató a Sara?”, es posible que algunos espectadores ya no lo consideren un sospechoso viable, pero todavía hay algunas razones para sospechar que Chema podría ser el asesino. Poco antes del accidente, Sara descubrió que Chema sentía algo por su hermano Alex. Esta es una de las primeras veces que el público comienza a ver un lado diferente de Sara, quien reprende cruelmente a Chema y amenaza con contárselo a César. Sabiendo que su padre no reaccionaría bien si descubriera su secreto, Chema arremete contra Sara cuando es amenazado.

Otro punto a tener en cuenta es que, en escenas de flashback del momento del accidente, se muestra constantemente a Chema grabando lo que está sucediendo. Alex va a Chema y le pide ayuda, diciéndole que necesita ver las cintas VHS de Chema. En lugar de dárselas, Chema afirma no saber dónde están las cintas y luego procede a destruirlas en secreto. Es probable que haya algo más en las cintas que Chema esté tratando de ocultar. Puede ser que sepa algo más de lo que dice sobre el accidente de Sara o que él sea el responsable.

MARIFER FERNÁNDEZ GÁLVEZ

Marifer y Sara eran las mejores amigas, pero tuvieron una pelea en el momento de la muerte de Sara. Marifer llamó a Sara llorando y le rogó que viniera, pero Sara se negó. Más tarde se reveló que Sara le contó a Marifer que Flor había sido torturada y le entregó la cinta que le robó a César y Sergio. Sabiendo que Sara confiaba en ella lo suficiente como para compartir la cinta, es posible que Marifer supiera más sobre Sara que el resto de los personajes de la serie mexicana.

También se cree que Marifer es la misteriosa “Diana la Cazadora”, alguien que comienza a comunicarse con Alex en línea y afirma saber quién realmente mató a Sara. Si Nicandro y Chema fueron las únicas dos personas que se sabe que tenían cintas de ese fin de semana, entonces no está claro cómo Marifer obtuvo el video que le envió a Alex bajo la apariencia de Diana la Cazadora.

SARA GUZMÁN

Otra teoría es que Sara se quitó la vida. Pero también hay evidencia que sugiere que todavía puede estar viva. En el final de temporada 1, Alex encuentra el segundo diario de Sara y revela que pudo haber estado luchando con su salud mental poco antes de su accidente.