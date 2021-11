El ‘lobo’ de “Crepúsculo” se casa. Taylor Lautner ha remecido a todas sus fans con el anuncio de su compromiso con Tay Dome. A propósito de este romántico momento, te contaremos un poco más sobre la mujer que le ha robado el corazón al popular ‘Jacob’ de la saga de lobos y vampiros.

Con 29 años, el más joven del elenco de “Crepúsculo”, formado por otros consagrados como Robert Pattinson y Kristen Stewart ha decidido dar uno de los pasos más importantes en su vida y llegar hasta el altar luego de tres años de noviazgo. El mismo actor compartió las imágenes de la pedida de mano a su pareja, en un momento que muchos lo han catalogado ‘de película’.

Lautner publicó unas fotografías de este episodio especial en su vida, en donde se le aprecia arrodillado frente a la mujer que será su esposa. Todo ha quedado registrado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores, los cuales se han mostrado felices por la decisión del actor.

“No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, Tay Dome. Sé que no aguantas mis tonterías, pero me calmas cuando tengo ansiedad. Me haces reír demasiado; haces que cada día contigo sea el más especial, y, lo más importante, me haces ser mejor persona”, escribió el actor en las fotos que subió a su red social.

QUIÉN ES TAYLOR DOME, LA NOVIA DE TAYLOR LAUTNER

Taylor Dome tiene 24 años y se sabe que es una enfermera titulada. Durante la pandemia por coronavirus tuvo mucha actividad y cada acción que hacía la publicaba en sus redes sociales.

Además de su pasión por ayudar al prójimo mediante su profesión, Dome también se hizo conocida por ser una peculiar youtuber. Asimismo, publica fotos y videos cortos en su cuenta de Instagram donde hace algunas recomendaciones sobre cómo vestirse y temas en general. Cabe mencionar que otra de su gran pasión es su amor por sus perros.

Ella vive actualmente con Taylor Lautner en California, ciudad donde nació. Junto a su pareja comparten fotografías del lugar, sobre todo de la playa de Malibú. En el 2018, Dome contó lo mucho que le gusta este lugar, pues le hace acordar a su infancia.

“Un lugar donde tengo algunos de mis primeros recuerdos, algunos de mis recuerdos favoritos. Desde tener el océano como el patio trasero de mi papá, hasta salir por la noche con el hombre de mis sueños. Este lugar me ha dado algunos de los recuerdos más increíbles que recordaré por el resto de mi vida. Malibú, tienes un lugar tan especial en mi corazón”, dijo Dome.

CÓMO Y CUÁNDO SE CONOCIERON TAYLOR LAUTNER Y TAY DOME

Muchos no aciertan sobre dónde se conocieron Taylor Lautner y Tay Dome, pero lo único cierto es que la hermana del actor, Makena, fue la ‘responsable’ de que esta reunión fuera posible.

El artista y la que ahora es su prometida empezaron a salir en el 2018 y desde allí todos ya rumoreaban con una posible boda. Desde entonces, ambos no han dejado de demostrarse el amor que se tienen y testigo de ello son los millones de seguidores que tiene el artista en sus redes sociales.