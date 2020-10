Danna García alcanzó la fama internacional al interpretar a Norma Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’, una de las telenovelas colombianas más exitosas y populares de América Latina. El melodrama se estrenó en 2003 y se robó el cariño de millones de personas que hoy recuerdan con nostalgia la historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes.

En la historia, Danna García interpretó a Norma, la hija mayor de Gabriela y Bernardo Elizondo. Cuando era una joven fue violada por unos hombres, un trauma que la marcó de por vida. Ella es el gran amor de Juan Reyes, interpretado por Mario Cimarro . La actriz colombiana realizó una impecable interpretación ganándose el respeto y cariño del público, que se enganchó con la química en pantalla entre Danna García y Mario Cimarro.

Danna García interpretó a Norma Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’, una de las telenovelas colombianas más exitosas de América Latina (Foto: Danna García/ Instagram)

La actriz tiene millones de seguidores en todo el mundo que siempre la apoyan, así lo demostraron este año cuando Danna fue diagnosticada con COVID-19 y su estado de salud se complicó. Felizmente, la interprete colombiana afrontó con valentía este difícil momento gracias al apoyo de su familia. Especialmente de su pareja y aquí te contamos quién es el hombre que enamoró a Danna García y siempre está a su lado.

El hombre que conquistó el corazón de Danna García se llama Iván González, es periodista y escritor. Es autor de las novelas ‘Música de un naufragio’ y ‘Abrazar un zapato vacío’.

El año pasado, Danna García concedió una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! de Colombia en la que narra cómo conoció a Iván González y todos los detalles de su historia de amor. Además, hablaron sobre sus experiencias como padres y sus sueños a futuro.

Danna García tiene un hijo llamado Dante, quién nació el 8 de julio de 2017 a las 7 de la mañana en Miami Beach (Foto: Danna García/ Instagram)

Danna García e Iván González se conocieron en España, país natal de su pareja. Cuando la colombiana era estudiante de la Escuela Corazza en Madrid, decidió ir a un centro cultural a ver algunas obras de teatro de la academia. En ese lugar también se encontraba el periodista, quién la invitó a salir.

“Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación?”, dijo la actriz a la edición impresa de ¡Hola! Colombia en septiembre de 2019.

Danna García confesó que lo que más le gustó de Iván fue que él no sabía nada sobre ella, por lo tanto, no tenía ideas preconcebidas sobre la guapa colombiana. El amor surgió rápidamente e iniciaron una relación.

“Es deportista, familiar, inteligente, con los pies en la tierra, soñador. Me da la seguridad y estabilidad en este medio de locura, es mi equilibrio”, agregó la artista en la conversación con la revista ¡Hola! Colombia según recogió el portal “Pulzo”.

Aunque están juntos hace más de 6 años, la pareja aún no se casado. De acuerdo a la protagonista de ‘Pasión de gavilanes’ , ella es la responsable de que todavía no tengan fecha de matrimonio: “No ha habido boda por culpa mía, yo me echo toda la culpa. Yo he movido las fechas 70 veces por diferentes razones”, dijo según People en Español.

La actriz dio a luz a su primer hijo, Dante, el 8 de julio de 2017 a las 7 de la mañana en Miami Beach junto a su pareja, el escritor español Iván González. Desde entonces está más unidos que nunca.

La pareja de Danna García es el escritor y periodista español Iván González (Foto: Danna García/ Instagram)