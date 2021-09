Sheyla Rojas es uno de los personajes de la farándula peruana que siempre está en boca de todos, ya sea por sus romances o su aspecto físico. Desde hace varios meses, la popular ‘Shey Shey’ dejó el Perú para encontrar nuevos rumbos en México, país donde vive con su actual pareja.

Si bien la ex ‘leona loca’ ya tiene varios años en el mundo del espectáculo, poco se sabe de su familia. Por eso en la siguiente nota te contaremos todo sobre una de sus hermanas, Patricia Rojas, quien es maquilladora y madre de dos niñas.

¿QUIÉN ES PATRICIA, LA HERMANA DE SHEYLA ROJAS?

Patricia Rojas nació en Chiclayo, pero actualmente vive en Lima. Es madre de dos hermosas niñas, Macarena y Almudena. A través de su cuenta de Instagram comparte los lindos momentos que pasa al lado de sus hijas.

La hermana mayor de Sheyla Rojas es maquilladora. De acuerdo con su página de Facebook está dispuesta a ir dónde necesiten su talento y conocimiento sobre las últimas tendencias de maquillaje. Asimismo, brinda los servicios de limpieza de cutis e hidratación de rostro.

Durante la pandemia, Patricia ha sacado a relucir otro de sus talentos: la repostería. A través de sus redes sociales, la hermana de la ex chica reality vende tortas, alfajores, kekes y mucho más.

LAS EMOTIVAS PALABRAS QUE LE DEDICÓ A SHEYLA POR SU CUMPLEAÑOS

El pasado 26 de agosto Sheyla Rojas cumplió 34 años. La modelo celebró su cumpleaños junto a su hijo Antoñito y la familia de Antonio Pavón en España. Sin embargo, a pesar de la distancia su hermana Patricia le dedicó unas lindas palabras a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hermana te adoro desde siempre y hoy que es tu cumple quiero desearte mucha salud, amor y que Dios siempre te sostenga”, se puede leer al comienzo de la publicación.

“Siempre estaré para ti con mi franqueza y amor incondicional, eres mi hermanita (...) Te adoro siempre estoy para ti mi pequita “, agregó.

FOTOS DE INSTAGRAM DE PATRICIA ROJAS

¿QUIÉN ES SIR WINSTON, NOVIO DE SHEYLA ROJAS?

Luis Miguel Galarza Muro, es el verdadero nombre de Sir Winston. Sobre él, Sheyla Rojas ha desmentido que ella sea una “buchona”, apodo que reciben las novias de los narcos en México. “Sé que varios comentarios son en mala onda, pero nada que ver, yo sé muy bien lo que soy”, agregó.

En el programa de “Magaly TV, La firme”, se reveló no solo el verdadero nombre de Sir Winston, sino también a qué se dedicaba el flamante enamorado de la ex leona loca, como le decían en el reality de América Televisión.

Galarza Muro es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción, según se puede ver en sus redes sociales. Es natural de Zacatecas y siempre demuestra cómo disfruta la vida.

La pareja de Sheyla Rojas, "Sir Winston" en verdad se llama Luis Miguel (Foto: Captura YouTube)

¿CÓMO CONOCIÓ SHEYLA ROJAS A SU NOVIO?

Durante una entrevista con Magaly Medina, la modelo confesó que conoció a su novio en una cena y tan solo al día siguiente decidió vivir con él en la ciudad de México.

“Vamos a la cena y mi amigo me presenta a mi novio, fue amor a primera vista. Me dijo ‘quédate, quédate un mes’. Le dije ‘me quedo, pero no en tu casa, me quedo en otro lado’. Me dijo que quería conocerme y que me iba a quedar en cuartos separados”, dijo la ex guerrera.

La exchica reality también señaló que acostumbra ir a misa con su novio, pues la conquistó por ese lado familiar. Incluso sostuvo que ya conoce a su papá y a sus hermanos, con quienes tiene una buena relación.