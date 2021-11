Christian Cueva es de aquellos jugadores de fútbol que despierta todo tipo de pasiones: un día puede ser uno de los más queridos y al otro llega a ser considerado el villano, algo a lo que está acostumbrado el volante de la selección peruana, quien en cada partido deja todo en la cancha con el fin de dar una alegría a la hinchada.

MÁS INFORMACIÓN: Christian Cueva fue amonestado por polémico gesto en festejo de gol

Los frutos que ha conseguido durante su carrera no hubiesen sido posible si es que a su lado no estaría apoyándolo su familia, que es su motor e inspiración en la vida; y es que cada vez que ha sentido flaquear, su pareja ha estado ahí para ser su soporte en todo momento. Por tal motivo, te damos a conocer quién es la esposa de ‘Aladino’.

¿QUIÉN ES LA ESPOSA DEL JUGADOR CHRISTIAN CUEVA?

La esposa de Christian Cueva es Pamela López, quien está casada desde el 21 de diciembre de 2019 con el jugador de la blanquirroja. Fruto de su relación de hace más de una década tienen tres hijos.

No se sabe mucho de la vida de la pareja del futbolista, solamente que tiene una hija mayor que cumplió 17 años en agosto de este 2021. Ella se llama Fabianna, aunque el nombre de su padre se mantiene en reserva.

El jugador, su esposa Pamela López y los tres hijos que tienen en común (Foto: Christian Cueva / Instagram)

“Soy feliz viéndote crecer cada año con más sabiduría, pero con el mismo corazón noble y lindo que te identifica. Te amamos con toda el alma, hijita hermosa, Dios bendiga tu vida y tus anhelos siempre. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, escribió López.

Pamela conoció al deportista cuando su hija mayor tenía siete años y desde que la conoció, Cueva le ha dado todo su amor. “Sé la gran persona que eres. Sabes que te quiero mucho, que siempre te he querido como una hija”, dice el jugador en una historia de Instagram también el cumpleaños de la muchacha.

En sus redes sociales, cuyo Instagram tiene en privado y no acepta comentarios, tiene más de 154 mil seguidores. Ella es cristiana y ha inculcado la creencia en Dios en su familia. “Yo y mi casa servimos a Jehová”, señaló una vez cuando le preguntaron si sus hijos celebraban Halloween.

Asimismo, cuando le escribe algo a su esposo deja notar su devoción. “Hoy Dios te dice: ‘Muchos apostaron por tu caída, pero yo soy quien te sostiene’”, “Gracias a Dios siempre en todo momento y en todo lugar, pese a las circunstancias, buena o adversa, Dios nos ama”, son algunos de sus mensajes.

El jugador y Pamela López se lucen muy enamorados en redes sociales, donde dejan ver sus viajes (Foto: Christian Cueva / Instagram)

HIZO OÍDOS SORDOS CUANDO CUESTIONARON LA FIDELIDAD DE CUEVA

Pamela López se ha caracterizado por hacer oídos sordos a las acusaciones contra su esposo Christian Cueva, a quien lo calificaron de infiel. Alexandra Méndez ‘La chama’ contó en “Magaly TV, la firme” que el futbolista de la blanquirroja le mandaba varios mensajes para salir, pese a que ella se negaba.

De esta situación, según la modelo venezolana, se enteró López, quien le escribió mensajes para que le cuente la verdad sobre el padre de sus hijos. Al final, decidió creer en la palabra de ‘Aladino’.

Pero la extranjera no fue la única que acusó al jugador de usar sus redes sociales para coquetearle, ofrecerle viajes y salir cuando él tenía una relación con Pamela. Shirley Arica, Olinda Castañeda, Rosángela Espinoza y Vania Bludau aseguraron que Cuevita no paraba de escribirles, pese a su negativa. Incluso, se dio a entender que tuvo un romance clandestino con Chris Soifer. Pese a todo lo dicho, la madre de los tres hijos del futbolista prefirió no hacer caso a lo que señalaban las modelos y decidió hacer su vida con el deportista.