Marlene Favela con el paso del tiempo se ha convertido en una de las actrices mexicanas más famosas de su país. Todo lo que haga no escapa de la crítica especializada y más aún si se trata de su vida privada. Es por eso que cuando se separó de su esposo, los rumores empezaron a correr dando versiones que en todo momento lo dejaban mal parado a él. Aquí te contamos quién es George Seely, expareja de una de las protagonistas de “La desalmada”, telenovela que atrapó a un gran sector de la audiencia en México.

Meses después de que se separara, Marlene Favela vio como desde diversos sectores se inventaban historias que intentaban explicar el por qué del fin de su matrimonio. Hasta que en junio del 2020, la artista mexicana, recordada por muchos como la protagonista de “Gata Salvaje”, confirmó mediante un video que se encontraba separada del padre de su hija.

En el 2016 cuando recién comenzaban, la pareja dio qué hablar en los medios por su apasionado romance. Aunque vale aclarar que Seely siempre fue reservado y no le gustaba la exposición. Todo lo contrario era Marlene, quien al ser una figura pública si daba detalles de su comentado romance, que para algunos parecía una verdadera historia de telenovela.

Marlene Favela y George Seely solían publicar en redes sociales los lindos momentos que vivían (Foto: Instagram)

QUIÉN ES GEORGE SEELY, EL EXESPOSO DE MARLENE FAVELA

George Seely es un empresario australiano que logró conquistar a Marlene Favela, cuando tenía 40 años y había alcanzado tener un nombre en el mundo artístico de su país y también a nivel mundial. La expareja de la modelo, pese a que no se sabe mucho de él, trascendió que se dedica a la industria automotriz.

Ellos se conocieron en un club nocturno ubicado en Polanco en la Ciudad de México gracias a amigos en común, cuando el empresario se encontraba de vacaciones en ese país. La conexión entre ambos fue casi instantánea; y el inglés que manejaba la actriz permitió que la comunicación fuera constante desde entonces.

En el 2017, solo un año después de que se conocieran, George Seely le propuso matrimonio a Marlene Favela, quien muy emocionada publicó una fotografía enseñando el anillo de compromiso que le había regalado su prometido. El momento quedó inmortalizado en su cuenta de Instagram, con un mensaje que hasta el día de hoy recuerdan sus seguidores.

“Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos…Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no solo a un hombre que me ama y me respeta, sino al príncipe azul de mi cuento de hadas”, publicó la actriz mexicana.

Cuando comenzó la relación entre ambos, era George quién publicaba constantemente fotografías con Marlene Favela en redes sociales. Su romance inició de lo mejor, se entendían a la perfección y ello permitía que hicieran muchas cosas juntos como viajar por diversas partes del mundo. Perú, San Francisco, Cuba y Australia, fueron algunos de los países que visitaron en sus primeros años de vínculo sentimental.

MARLENE FAVELA Y GEORGE SEELY: EL MATRIMONIO FUGAZ QUE DURÓ MENOS DE TRES AÑOS

Las vacaciones de George Seely en México se aplazaron debido al gran momento que vivía con Marlene Favela. Ella contó que todo lo que pasó entre los dos se dio de forma natural y que por eso sus amistades nunca se sorprendieron que ambos se comprometieran tan rápido.

La felicidad de la pareja se cristalizó cuando se casaron en diciembre del 2017. La ceremonia se realizó a lo grande en el estado de Querétaro, siendo uno de los eventos más importantes del ambiente artístico, pues concentró a figuras como Altaír Jarabo, Nora Salinas, Ana Patricia Rojo, Tanya Vázquez y Fabiola Guajardo. Como en todo evento de ese tipo, no podía faltar el pastel, el cual tenía 8 pisos y estaba decorado con flores pequeñas, elaborado por la famosa marca Paulina Abascal.

Como fruto de la relación de casi tres años, George y Marlene tienen una hija la cual bautizaron con el nombre de Bella. Tiempo después, justo cuando iniciaba la pandemia, la pareja se separó. En el 2021, la actriz decidió dar la cara y explicar su separación: “Lo que sea que haya hecho ya lo pagó porque se perdió la oportunidad de estar al lado de su hija y de su esposa y quiero decirles que es un ser humano como cualquier otro, como tú, como yo cometemos errores […] Yo de mi parte hice lo que tenía que hacer para salvar a mi familia”.