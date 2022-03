Quentin Tarantino es un director, productor, guionista, escritor y editor estadounidense reconocido por películas como “Reservoir Dogs” (1992), “Pulp Fiction” (1994), “Kill Bill” (2003), “Bastardos sin gloria” (2009), “Django Unchained” (2012) y “Once Upon a Time in Hollywood” (2019).

Este cineasta ha sido elogiado por la crítica, por eso, cuenta como dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes. Asimismo, goza del favor del público general, de hecho, en 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes.

En una entrevista para Jim Hoberman, Quentin Tarantino nombró a los tres actores que considera los mejores de su generación y no descartó poder trabajar con ellos en sus próximos proyectos.

LOS TRES MEJORES ACTORES, SEGÚN QUENTIN TARANTINO

1. Nicolas Cage

Sobre Nicolas Cage, que ha sido nominado y galardonado para numerosos premios cinematográficos importantes y ganó un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en “Leaving Las Vegas”, dijo: “Nunca vi a un actor en la historia del cine hacer una carrera en base a ser mal casteado y elevarse para la ocasión”.

En los primeros años de su carrera, protagonizó películas como “Rumble Fish” (1983), “Valley Girl” (1983), “Racing with the Moon” (1984), “Birdy” (1984), “Peggy Sue Got Married” (1986), “Raising Arizona” (1987), “Moonstruck” (1987), “Vampire’s Kiss” (1989), “Wild at Heart” (1990), “Honeymoon in Vegas” (1992) y “Red Rock West” (1993).

Nicolas Cage ganó un Oscar por su actuación en "Leaving Las Vegas" (Foto: Mohamed El-Shahed/ AFP)

2. Tim Roth

Quentin Tarantino indicó que Tim Roth, con quien ha trabajado en “Perros de Reserva”, “Tiempos Violentos” y “Los 8 más Odiados”, es uno de sus favoritos “por su versatilidad y ferocidad”, y agrega que “tiene esta cualidad de camaleón”. El director sólo ha trabajado con Roth para sus películas

El actor británico de 60 años también participó en películas como “Four Rooms”, “La leyenda del pianista en el océano”, “Rob Roy”, “The Incredible Hulk”, “Planet of the Apes” y “The Hateful Eight”.

Tim Roth obtuvo su primera nominación al Óscar con la película "Rob Roy" (Foto: Getty Images)

3. Sean Penn

Para el aclamado cineasta, Sean Penn, el ganador de dos premios Óscar por su interpretación en las películas “Mystic River” (2003) y “Milk” (2008), destaca por su “carisma violento y sexual”.

El actor de 61 años comenzó su carrera participando en un episodio de “La familia Ingalls”. Durante la década de 1980, participó en películas como “Fast Times at Ridgemont High” (1982), “Bad Boys” (1983), entre otras. También protagonizó “I am Sam” (2001), junto a Dakota Fanning.