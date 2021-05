Demi Lovato, la actriz y cantante que saltó a la fama por protagonizar exitosas películas en Disney Channel, reveló recientemente que se identifica con el género no binario y que de ahora en adelante no será “la” cantante estadounidense, sino que usará el pronombre “ellos”.

La artista de 28 años no es la única que se ha declarado públicamente como no binario. Otros famosos de Hollywood también se han identificado de esta manera: Elliot Page, estrella nominada al Oscar que trabajó en películas como “Juno”, y el cantante británico Sam Smith, ganador de un Grammy, se suman a la lista.

Pero, ¿qué significa exactamente ser no binario? ¿A qué se refiere una persona cuando se declara así? Aquí te damos la explicación sobre este tema.

¿QUÉ SIGNIFICA SER NO BINARIO?

El género no binario es un concepto utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer, según la Asociación Estadounidense de Psicología. Se ha vuelto común que algunas personas que se identifican como no binarias usen el pronombre “ellos” en lugar de “él” o “ella”.

Para entender mejor este término, primero hay que hacer una aclaración fundamental: la diferencia entre género y sexo. Mientras que una categoría es social y psicológica, la otra es biológica.

¿Qué es el género? El género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia al sexo biológico de una persona, según explica la Asociación Estadounidense de Psicología. Es decir, el género es una construcción e identidad social.

El género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia al sexo biológico de una persona, según explica la Asociación Estadounidense de Psicología. Es decir, el género es una construcción e identidad social. ¿Qué es sexo? El término sexo describe el sexo biológico que se le asignó a una persona al nacer. Se basa en las características biológicas de la masculinidad o la feminidad según lo indican los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales, señala CNN en Español.

La Asociación Estadounidense de Psicología indicó que la población no binaria es aquella que su identidad, expresión y roles de género puede o no corresponder al sexo asignado al nacer.

Hay que tomar en cuenta que a las personas no binarias también se les conoce como “genderqueer”, agénero, bigénero o género fluido. Este grupo de personas no se autoperciben totalmente masculinas o femeninas y pueden identificarse con un tercer género o ninguno.

Otra definición del término “no binario” señala a quienes “experimentan que su identidad de género y/o expresión de género quedan fuera de las categorías de hombre y mujer. Pueden definir su género como algo intermedio entre el hombre y la mujer, o pueden definirlo como totalmente diferente de estos términos”, según el portal de la Glaad (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, organización de periodistas que promueve el respeto al sector LGBTQ).