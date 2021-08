La exitosa serie “Little House on the Prairie” o también conocida en varios países de Latinoamérica como “La familia Ingalls”, es una de las producciones que ya son parte de la cultura popular y a pesar que han pasado muchos años desde su estreno y su fin aún continúa siendo la preferida de varias generaciones.

Fueron varios los actores que participaron de este éxito televisivo desde 1974 y tuvo al actor Michael Landon como protagonista y cabeza de la familia sobre la cual gira toda la historia. Allí se vio el esfuerzo de los integrantes de ese núcleo familiar por poder sobrevivir día a día.

Esta producción se basa en los libros de Laura Ingalls Wilder los cuales fueron escritos a fines del siglo XIX, y la famosa serie se emitió durante nueve temporadas hasta 1983 a través de la cadena televisiva NBC.

El éxito rotundo de la serie la consagró como la ganadora de los premios People’s Choice Awards y diecisiete premios Emmy y tres Globos de Oro.

La Familia Ingalls fue considerada como una de las series más exitosas de todos los tiempos.

¿QUIÉN FUE MATTHEW LABYORTEAUX?

Otros de los personajes que fueron parte de esta serie fue el actor Matthew Labyorteaux, quien encarnó a Albert y que en la actualidad tiene 53 años.

Él es un actor de cine, televisión y doblaje que nació el 8 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Los padres del actor adoptaron un niño llamado Patrick cuando él tenía nueve meses y quien fue catalogado como su nuevo hermano.

Antes de ser actor profesional, Labyorteaux participó en diversos comerciales de televisión y fue en 1974 cuando lo llamaron para que actúe en “Una mujer bajo la influencia”, allí tuvo el papel de Angelo Longhetti.

Transcurría 1976 cuando el actor recibió la llamada para interpretar a un joven de nombre Charles Ingalls, en la famosa La Familia Ingalls, pero al inicio solo participó de algunas escenas y su hermano hizo de Andy.

Luego le dijeron que tendría que encarnar a Albert Quinn Ingalls. Por aquella época tenía 12 años y formó parte del elenco de la serie hasta los 17 años. Este importante trabajo le permitió recibir dos nominaciones a Mejor Actor Joven.

Con el pasar del tiempo logró ser catalogado como un ídolo adolescente conocido y apareció en revistas populares como Teen Beat, 16 Magazine, Tiger Beat, Bop y Superteen.

¿QUÉ PASÓ CON EL ACTOR LUEGO DE LA FAMILIA INGALLS?

Debido a su participación en La Familia Ingalls, el actor Matthew Labyorteaux logró en 1983 ser parte de “Deadly Friend” de Wes Craven. Asimismo, de vez en cuando asumió papeles en películas y hoy por hoy se dedica a ser la voz de programas de televisión, películas animadas y juegos.

A lo largo de su trayectoria en la actuación tiene 60 créditos cinematográficos y de voz a su nombre, en lo que va de cuatro décadas.

A finales de los años 90 participó como locutor en el musical de Disney “Mulan”. Desde allí se dedica a trabajar detrás de cámaras.

En el 2017 señaló que su padre televisivo, fue Michael Landon, y era su modelo a seguir, considerándolo como su mayor y gran “influencia”.