“La venganza de las Juanas”, serie disponible en Netflix, sigue despertando curiosidad entre todos sus seguidores. Muchos se preguntan cómo eran las actrices originales de la primera versión de la nueva producción mexicana. Es por ello que ahora te contaremos qué pasó con las artistas que dieron vida a la telenovela colombiana escrita por Bernardo Romero Pereiro.

Como recordaremos, “Las Juanas” fue una realización colombiana producida por RCN Televisión en el año 1997. Dicha telenovela tuvo mucho suceso en territorio colombiano y también en las pantallas internacionales, por lo que el elenco se ganó el cariño del público.

Esta telenovela contó con la presencia de actores colombianos de la talla de Angie Cepeda, Rafael Novoa, Catherine Siachoque, Orlando Lamboglia, Carolina Sabino, Nicolás Tovar, Xilena Aycardi, Jorge Cárdenas, Susana Torres y Freddy Flórez. Las escenas de esta producción se grabaron en las calles de Corozal, en donde se intentó plasmar la realidad de la ciudad así como su manera de pensar de su gente.

MÁS INFORMACIÓN: 10 datos que no conocías de la actriz Renata Notni

¿QUÉ PASÓ CON LAS ACTRICES DE “LAS JUANAS”?

Como te anticipamos, te contaremos qué pasó con las actrices que participaron en la versión original de lo que hoy conocemos como “La venganza de las Juanas”.

ANGIE CEPEDA ERA JUANA VALENTINA

La reconocida actriz Angie Cepeda caracterizó a Juana Valentina, la hermana mayor de las Juanas, quien se enamoró de Rubén, hijo de Calixto. La intérprete de 47 años ha participado en varias series y películas a lo largo de su carrera. Entre sus últimos trabajos televisivos se encuentran “Room 104″ (2019), “Berko: El Arte de Callar” (2019), “Camion taureau” (2017), “2091″ (2016) y “Jane the Virgin” (2016).

CATHERINE SIACHOQUE ERA JUANA CARIDAD GALANTE

La actriz colombiana hace poco hizo noticia por anunciar su vuelta a las telenovelas con “La mujer de mi vida”, un proyecto que inició sus rodajes en el set de Telemundo Center, Miami. Antes, la intérprete de 49 años era reconocida por su papel de ‘Doña Hilda’ en la saga de “Sin senos no hay paraíso”.

XILENA AYCARDI ERA JUANA MANNY CRUZ

En el último tiempo no se le ha visto en alguna telenovela que haya resonado en los medios. Sin embargo, entre sus últimas producciones se encuentran: “La Invencible Esther” (2020), “Pescadito” (2019), “Garzón” (2018), “La Cacica” (2017), “Todo es prestao” (2016).

Asimismo, la actriz colombiana muestra lo bien que se conserva a sus 52 años y publica fotografías en sus redes sociales en donde, por ejemplo, enseña el buen estilo de vida que lleva, lo que además le permite tener una figura de infarto.

CAROLINA SABINO ERA JUANA MATILDE ESTAÑIZ

La nacida en Colombia interpretó a Juana Matilde, una de las hermanas más alegres. La actriz de 44 años actualmente reside en Ecuador y en una reciente entrevista contó todo lo que ha pasado durante la pandemia, en donde las altas y bajas de su carrera esta vez se hicieron notar con mucho más fuerza.

“No hay nunca un trabajo constante, la gente no entiende mucho eso y la gente cree además que uno entra en un juego de estarle mostrando una vida perfecta que no se tiene. Las vacas flacas uno sabe cómo sortearlas y no hay nada más rico que un plato de arroz con lentejas, si no que lo diga cualquiera”, expresó la actriz en entrevista a “Lo Sé Todo”.

SUSANA TORRES ERA JUANA BAUTISTA CORDERO

Ella en “Las Juanas” es la hermana más espiritual de todas. Tiene un don para adivinar el futuro, además de saber sobre cartomancia y quiromancia. La última producción grande en la que participó Susana Torres fue “Distrito Salvaje” de Netflix en el año 2019.