Los amores de Luis Miguel siguen dando de qué hablar. La bioserie del cantante transmitida por la plataforma Netflix ha revelado varias de las relaciones que ha tenido “El Sol” de México. Algunas de las involucradas han preferido mantenerse en silencio y otras han decidido contarlo todo, incluso con lujo de detalle. Una de ellas es ellas es Lorena Meritano.

La actriz argentina Lorena Meritano, quien fue parte de la novela colombiana “Pasión de Gavilanes”, durante una entrevista en vivo que le concedió con su expareja Yolanda Andrade. En el encuentro hablaron sobre la relación entre ambas y el romance con “El Sol”.

Yolanda Andrade durante la transmisión, confesó que ella se quedó enamorada de la actriz desde el día en que la conocí, debido a su belleza. “Yo te vi y dije ‘¡wow!... ¡se me apareció la virgen!”, reveló.

La popular conductora Yolanda también recordó que en ese momento no la estaba pasando muy bien debido a las adicciones que arrastraba y reconoció el gran ser humano y persona que fue con ella Lorena, quien dijo que ha sido la mujer con la que ha tenido un romance porque a ella le gustan los hombres.

¿QUÉ DIJO LORENA MERITANO SOBRE LA PIEL DE LUIS MIGUEL?

Yolanda Andrade, en un momento de la entrevista con Lorena Meritano, le preguntó a la actriz argentina sobre la íntima relación con el intérprete de “Suave” y en su cuestionario hubo una muy directa: “Cuéntame de las nalgas de Luis Miguel, ¿qué tal las nalgas de Luis Miguel? Es que cuando escuché eso de las nalgas de Luis Miguel, obvio sabemos que las tiene bien bonitas, grandotas y todo eso. A mí siempre me impresionaron sus nalgas porque como que a él le crecen nada más las nalgas”, dijo Andrade.

La conductora mexicana aseguró que el canto no tenía nada que ver con su buena condición física y sus relaciones íntimas. Y Lorena Meritano dijo: “Es un caballero, pero re caballero (...) Es un príncipe lo que me impresiona, yo llevo mucho tiempo sin verlo, la última vez él me mandó a recoger en Bogotá con su seguridad, se armó todo un lío”.

Lo que llamó la atención es que Lorena añadió: “Lo que sí te puedo decir es que la piel de ese hombre yo creo que es lo máximo (...) Yo nunca había acariciado en 50 años las nalgas de un hombre así, o sea, parecía la piel de un bebé, una piel suave, hermosa y preciosa”, finalizó la actriz de telenovelas como “Prisionera de amor” (1994) y “Pasión de gavilanes” (2003).