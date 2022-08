Si bien Diego Bertie es reconocido por su larga trayectoria como actor en la que trabajó en exitosas telenovelas y series, el artista peruano también incursionó en la música. A la edad de 30 años, lanzó su álbum musical “Fuego Azul”, compuesto por 12 canciones, destacando la canción “Qué difícil es amar”, que fue todo un éxito en la década de los 90.

Bertie, quien falleció el pasado 5 de agosto, lanzó en 1997 su primera producción musical llamada “Fuego azul”, bajo el sello de Sony Music. Rápidamente se incorporó en la escena musical con el tema “Qué difícil es amar”, que se convirtió en un icónico del rock nacional.

El intérprete peruano contó que se encargó de componer la letra de “Qué difícil es amar”, una de las canciones que más le pedía el público en sus presentaciones que estaba realizando en 2022 como parte de su relanzamiento musical. Además, el tema se encuentra en Spotify. Pero, ¿Qué significa? Aquí te contamos la historia.

LA HISTORIA DETRÁS DE “QUÉ DIFÍCIL ES AMAR”, CANCIÓN DE DIEGO BERTIE

Diego Bertie reveló el significado de la canción “Qué difícil es amar” en una entrevista con TV Perú en 2018. En ese entonces, el artista nacional dijo que el amor es un milagro que hay que cultivar y atesorar, aunque no sea un camino fácil.

“‘Qué difícil es amar’ es como una contradicción, una ironía. Amar conlleva un montón de indecisiones, de compromiso, de trabajo. No es el camino más fácil, pero también es un camino que nos lleva de felicidad, vida y optimismo que vale la pena seguir”, declaró el actor en aquel momento.

Bertie también contó que esta canción siempre estuvo pensada para ser un éxito. Tras hablar con Manuel Garrido Lecca, el fallecido artista se encargó de hacer la letra.

“Manuel Garrido Lecca me sugirió que necesitábamos un hit (para su álbum); entonces, me contactó con Gonzalo Polar y él me mandó la melodía de “Qué difícil es amar”, y le hice una letra, que encajó perfectamente con ella”, contó Diego a Perú21.

Cuando retomó su carrera en 2022, Bertie comentó que sus canciones expresaban momentos de su vida que nadie conocía y que le sirvieron de inspiración.

LETRA DE “QUÉ DIFÍCIL ES AMAR”

Hoy ha salido ese sol de nuevo

Y día a día se hace una vida,

Quiero sacar lo que tengo dentro

Y ver colores y formas nuevas

Contigo no existe final

Solo un largo camino que andar,

Las sombras me acompañaran

Y con dragones habrá que luchar!

(Inicio coro)

Y me basta saber que estás conmigo

Que donde vaya siempre tu estarás

Que el miedo que sentimos una tanto

Que difícil es amar

(Fin coro)

A veces me miro al espejo

Y me doy cuenta que uno es ninguno

Pero despierto y te veo a mi lado

Y ya nada importa tanto

Sin ti yo podría vivir

Pero me aburriría morir

Tu eres mi fantasía

Tengo tantas ganas de vivir

(Repetir coro 3 veces)

Y me basta saber que estás conmigo

Que donde vaya siempre tu estarás

Que el miedo que sentimos una tanto

Qué difícil es amarte así!

Y me basta saber que estás conmigo

Que donde vaya siempre tu estarás

Que el miedo que sentimos una tanto

Qué difícil es amar

Que difícil

Que difícil

Y me basta saber que estás conmigo

Que donde vaya siempre tu estarás

Que el miedo que sentimos una tanto

Qué difícil es amar

VIDEO OFICIAL DE “QUÉ DIFÍCIL ES AMAR”

