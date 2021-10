Un verdadero aficionado de “La familia Ingalls” sabe hasta lo que comían sus personajes favoritos de la serie. Pero, si no tenías conocimiento aquí te contamos lo que reveló la propia Melissa Gilbert sobre qué y de dónde provenían los alimentos que se vieron en algunas escenas de “Little House on the Prairie”.

En su libro ‘My Prairie Cookbook’, Melissa Gilbert confiesa qué comidas exactamente eran las que se veían durante la cena de “Little House on the Prairie”. Lo que a más de uno sorprendería es que todo el elenco comía a menudo pollo frito. Entre otras cosas también degustaron pollo y albóndigas, estofado de ternera Dinty Moore, galletas Pillsbury, pasteles y sándwiches de mantequilla de maní y mermelada.

En la misma obra, Gilbert agrega que el personaje que dio vida Nellie Oleson y toda su familia siempre comieron rosbif, papas, judías verdes y salsa. De hecho en cualquier escena de comidas se mostraba algún tipo de carne y salsa genérica en los platos de la familia, esto en realidad era un estofado de carne enlatada de la marca Dinty Moore.

¿QUÉ COMÍAN LOS PERSONAJES DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Para empezar, diremos que los alimentos que consumían los actores de “La familia Ingalls” vino de KFC (Kentucky Fried Chicken); aunque después remarca que fueron de más de una fuente. “Comimos mucho pollo frito en Little House. Me cruza el corazón, es verdad: el pollo frito que comimos en Little House on the Prairie era de KFC”, señala la actriz, quien añade que los postres venían de una tienda cercana y el resto de la cafetería de los estudios de Paramount.

Como era de suponerse, Gilbert confirma que tras las escenas en donde se grababan las cenas de la familia, sobraba mucha comida. Esto era muy bien aprovechado por el resto del elenco y el equipo de producción. “Cualquiera que sea la comida, siempre quedaban sobras, ¡y el elenco y el equipo las devoraban!”, agrega.

Melissa Gilbert, Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Sue Anderson y las gemelas Lindsay y Sidney Greenbush dieron vida a los integrantes de la clásica serie (Foto: NBC)

LA DIETA DE MELISSA GILBERT Y SU EMOCIÓN DURANTE UNO DE LOS CAPÍTULOS DE “LA FAMILIA INGALLS”

Melissa Gilbert también cuenta que en su casa no le permitían tener azúcar. Es por ello que cuando le tocó rodar el episodio “Mr El regreso a casa de Edward” en “La familia Ingalls” se emocionó mucho. Ella cuenta que cuando su personaje Laura Ingalls recibe la noticia de que debe operarse de las amígdalas, fue el Dr. Baker, quien le dio un chicle para que pueda sobrellevar el anuncio.

“Como no se me permitía nada de azúcar en casa, conseguir un dulce era como recibir un Oscar, y saboreé cada bocado de ese magnífico dulce”, se lee en el libro de Gilbert. Además, cuenta que su madre la miraba con desaprobación mientras realizaba dichas escenas.

La también escritora y productora de televisión dice que su madre era muy estricta con su dieta y muy a menudo le escondía las golosinas. “Mi madre no permitía dulces, galletas o cualquier otra cosa con azúcar en la casa. Nada de Twinkies, nada de las cosas buenas que encontré en la casa de mi amiga Collette. Ella vivía en la misma calle, y yo iba a su casa, agarraba un puñado de dulces y me los llevaba a escondidas a mi habitación”, escribió Gilbert.