Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se convertirán nuevamente en padres, así lo anunciaron en sus redes sociales donde contaron que la influencer española, nacida en Argentina, está embarazada de doce semanas y espera gemelos que nacerán en 2022.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que se sabe de la madre biológica del hijo mayor de CR7

De esta forma, la familia del futbolista portugués crecerá más. Como se sabe actualmente él es padre de Cristiano Junior de 12 años, los mellizos Mateo y Eva de 4 y Alana Martina de 3, esta última es la primogénita de la modelo.

Pero ellos no son los únicos que esperan la llegada de más integrantes a su familia. A continuación, los famosos que también se convertirán en padres el año que viene.

MON LAFERTE

La cantante chilena mostrando feliz y orgullosa su embarazo (Foto: Mon Laferte / Instagram)

La cantautora chilena Mon Laferte sorprendió a más de uno al anunciar que estaba esperando a su primer bebé tras haberlo intentado por un año “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero no puedo más, no puedo esperar un día más para decirlo porque tengo que seguir dando entrevistas y hablando porque viene una gira, y tengo que seguir haciendo promoción, tomándome fotos y me siento grande”, dijo en un video de Instagram que subió en agosto.

“Siento que mi cuerpo cambió y no puedo avanzar ocultando o mintiendo algo. Llevo un año intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos. Ha sido un año muy duro, de muchas hormonas, y cambio de peso y de humor. Ha sido difícil. Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto”, añadió.

EVALUNA Y CAMILO

La actriz y su esposo Camilo posando un día de sol, mostrando la barriguita de la joven (Foto: Evaluna Montaner / Instagram)

La actriz Evaluna Montaner y el cantante Camilo esperan la llegada de su primogénito, tal como lo revelaron en su video musical “Índigo”, donde al final la venezolana de 24 años mostró su prueba de embarazo positiva. Ella aparece al lado de su pareja dentro de su burbuja de amor.

“¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo”, se escucha cantar a Evaluna, mientras que Camilo sigue: “Llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo sé lo pedí al de Arriba”, son parte de las letras que cautivaron a sus seguidores.

IRÁN CASTILLO

La actriz feliz luciendo con su novio la ecografía d su bebé que nacerá en 202 (Foto: Irán Castillo / Instagram)

La actriz mexicana Irán Castillo se convertirá nuevamente en madre, diez años después de haber tenido a Irka. Con el anuncio de su embarazo también vino otra noticia: el de su compromiso con Pepe Ramos.

“¡Mi cielo tantas cosas que festejar! ¡Primero tu cumpleaños! Un año más brindándonos tu presencia que es bendita y todo lo que incluye en ella. ¡Qué honor poder estar a tu lado y poder festejarte como te mereces! ¡Y con este regalo tan extraordinario que viene en camino! ¡Un nuevo ser de luz viene a iluminarnos con su belleza y pureza!”, escribió.

KYLIE JENNER

La socialité mostrando en una sesión fotográfica su embarazo, fruto de su amor con su pareja Travis Scott (Foto: Kylie Jenner / Instagram)

La socialité Kylie Jenner es otra de las famosas que se convertirá en madre el año 2022. Ella espera su segundo bebé, fruto de su relación con el rapero Travis Scott. Y aunque su embarazo lo mantuvo en secreto, la noticia ya fue difundida por todos los medios.

Si bien, ellos ya son padres de la pequeña Stormi de 3 años, muchos pensaban que tras el fin de su romance en octubre de 2019, solamente mantendrían una buena relación por su hija, pero hubo una reconciliación, pues aún se aman.

NATALIA TÉLLEZ

La actriz y su pareja felices mostrando su test positivo de embarazo (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

La actriz y conductora Natalia Téllez también está en la dulce espera. Ella y su novio, el músico Antonio Zabala cuentan los días para tener en sus brazos a su bebé. “Güero [su mascota] les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo: ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría”, escribió la presentadora de “Netas divinas” en su cuenta de Instagram.

En tanto, su pareja no dudó en mostrar su alegría publicando una foto de los dos. “Ya se despertó Güero para contarles que vamos a ser papás”.

CLAUDIA ÁLVAREZ

En esta imagen, del 14 de octubre de 2021, la actriz cuenta el tiempo que lleva embarazada (Foto: Claudia Álvarez / Instagram)

La actriz Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar esperan mellizos y tendrán en 2022 un niño y una niña para felicidad de ambos.

“¡Notición! ¡Hemos sido doblemente bendecidos! Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas”, escribió la histrión en Instagram.

VICTORIA LA MALA

La cantante y su pareja felices por la llegada de su bebé, a quien esperan ansiosos tener en sus brazos (Foto: Victoria La Mala / Instagram)

La cantante mexicana Victoria La Mala dio a conocer que iba a convertirse en madre. “Estoy esperando mi primer bebé, el mejor regalo del mundo. Gracias Dios por tantas bendiciones”, dijo en exclusiva a People en español.

Contó que supo de su embarazo el 27 de abril cuando iba a salir con su pareja Eriq Patinio para celebrar su primer aniversario del día en el que se conocieron, pero algo pasó. “Me desperté y una voz en mi cabeza me decía: ‘Asegúrate de que no estás embarazada’. Yo pensaba que no estaba embarazada porque sentía todos los síntomas de que me iba a llegar mi período”, pero igual se fue a comprar tres pruebas y todas salieron positivas. Las envolvió y se las regaló al padre de su futuro hijo y quedó sorprendido y emocionado con la noticia.