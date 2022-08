Los acertijos visuales nos permiten desarrollar nuestra capacidad de visión y concentración. Ahora, con este reto podrás practicar tu velocidad mental, pues tienes que ser rápido, solo tienes quince segundos.

Este reto es un poco complicado a la vista de nuestros ojos, pero no imposible. Esto pondrá a prueba tu velocidad mental.

Solo tienes que encontrar los tres rostros que se encuentran ocultos en esta imagen. Ojo, no te confundas con las tres damas. Recuerda que solo tienes 15 segundos para poder encontrarlas. ¿Te animas?

¿Puedes encontrar los rostros ocultos en menos de 15 segundos? Ponte a prueba

¿Lograste encontrarlos? Si así fue, déjame felicitarte, tienes una capacidad visual muy buena, no todos llegan a encontrarlos en menos de 15 segundos. Pero si no lo lograste, no te preocupes, te dejamos la solución a esta ingeniosa prueba.

Los tres rostros se encuentran en cada extremo de la imagen, están ocultos en las hojas de los árboles. Un poco complicado ¿Verdad?

¿Puedes encontrar los rostros ocultos en menos de 15 segundos? Ponte a prueba

Recuerda que puedes encontrar más acertijos en este enlace. Así podrás ejercitar tus habilidades.





