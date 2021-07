El músico PSY alcanzó la fama mundial por su existoso tema “Gangnam Style”, que salió de Corea del Sur un 15 de julio de 2012 para convertirse en uno de los más populares videos virales de los últimos años, con una coreografía del caballo que se sigue imitando cuando suena la pegajosa canción. El rapero, de esta manera, llegó a la cima de su carrera, pero luego vino el inevitable bajón, lo que lo condenó a las otras profundidades de la fama.

PSY tenía 35 años cuando lanzó su canción en internet. Lo que parecía ser un tema de mediano éxito, sobre todo en su país natal, se convirtió en un sonido que se extendió por todo el mundo.

Y, sobre todo, lo que se viralizó en ese entonces fue la coreografía del video, donde PSY aparece bailando como si montara un caballo con una soga en la mano derecha.

La fama llevó a PSY a programas de todo el mundo, donde participó con Madonna, Britney Spears y estuvo en eventos multitudinarios. Ya era una estrella que, al parecer, había alcanzado todo su esplendor, una luz que empezaría a apagarse, que nunca brillaría tanto como en ese momento.

¿QUÉ FUE DE LA VIDA DE PSY, EL CREADOR DE GANGNAM STYLE?

PSY, por supuesto, no pudo hacer otro éxito como Gangnam style, la canción con más reproducciones en la historia de YouTube, 4,1 mil millones, hasta que fue superada por See You Again de Wiz Khalifa con más de 5 millones.

Su siguiente tema fue Gentleman, con mil millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los cuarenta videos más vistos del portal. Pero estaba muy lejos del Gangnam Style. No fue suficiente para el surcoreano.

De esta manera, presionado por fabricar otro éxito de esas dimensiones, PSY recayó en el excesivo consumo de alcohol y drogas, su matrimonio se rompió. Sin embargo, el artista sigue intentando replicar el éxito de Gangnam Style, ese misterio de lo viral.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE PSY?

El verdadero nombre de PSY, el creador del Gangnam Style, es Park Jae-Sang. Nació en 1977 y estudió música en Berklee, en Estados Unidos.