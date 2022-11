La pandemia puso en vitrina la necesidad de resolver y migrar a modelos de trabajo digitales, junto con ello los profesionales de la tecnología tomaron mayor protagonismo y son actualmente bastante solicitados por empresas nacionales e internacionales. Sin embargo, existe una brecha de trabajo debido al idioma, el inglés.

“Actualmente hay una brecha del 32% en la oferta y demanda de talento Tech, según xxx. Las empresas de tecnología trabajan con equipos remotos, incluso de otros países y el inglés es un requisito fundamental para la coordinación diaria entre ellos. Sin el segundo idioma un postulante, de Latam por ejemplo, tiene bajas posibilidades de ser contratado”, señala Carlos Zapata, co-founder de Unicorn Academy, parte del programa de aceleración de StartUPC.

Encontrar talento tech con un buen nivel de inglés para una empresa Latinoamericana, pueden ser tan bajas como del 6.4%, añade el especialista. Por esa razón viene la importancia de manejar un segundo idioma como el inglés ya que abre puertas a nuevas oportunidades e ingresos. Así, para un profesional de la tecnología estas probabilidades se incrementan hasta en un 80% más.

En ese sentido, Unicorn Academy es una startup que ofrece un programa de inglés con clases sincrónicas, flexible para los alumnos. El programa fue diseñado bajo el Marco Común Europeo de Referencia para los idiomas. Trabaja con los niveles A1,A2.B1, B2 y C1. Además, sus profesores de inglés tienen el más alto nivel ya que son consultores que trabajan en Universidades de EEUU.

“Este es un programa que se reinventa además con las tendencias del mercado constantemente. La industria tech no se detiene y nosotros tampoco”. El especialista brinda 5 razones para aprender inglés siendo un profesional de la tecnología:

● Estar al corriente. Los que estamos en la industria sabemos que todo en tecnología, diseño e innovación sale primero en inglés. Un nuevo lenguaje de programación, tutoriales y librerías de código, nuevas herramientas de diseño, etc.

● Obtener ascensos o conseguir oportunidades de trabajo. Puede que seas más hábil y tengas más experiencia que otros candidatos, pero si sale algo nuevo y otra persona lo aprende más rápido que tú por saber inglés, te gana el ascenso o aplica y toma esa oportunidad laboral que tú estabas esperando.

● No parecer “junior” cuando eres Senior. Pocas cosas le molestan más a un profesional experimentado en el mundo tech, que el que no respeten o valoren su experiencia. Sin embargo, muchas veces llegamos a una reunión con un cliente a presentar un proyecto o hablar de nuestra experiencia, y el inglés se vuelve nuestro talón de aquiles. Cuando no tenemos buen inglés, sonamos inseguros de lo que estamos diciendo y eso genera poca confianza. Pueden creer que somos “junior” y que no entendemos un requerimiento o el negocio mismo.

● Mejores ingresos. Ya sea que estés aplicando a una empresa extranjera o con tu empleador actual, un profesional de la tecnología que sabe inglés siempre aporta más valor y le permite a la empresa internacionalizar sus servicios, y esos beneficios se pueden compartir entre empleador y colaborador.

● Ser parte de equipos internacionales. Todos los empleadores más grandes del mundo en tecnología están esperando contratar gente que pueda trabajar en equipos internacionales; donde una persona está en Alemania, el otro en Atlanta y el tercero en Perú. Eso sí, el idioma oficial para cada reunión es el inglés.