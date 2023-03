Cada 27 de febrero se conmemora en el Perú el “Día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral”, un problema que todavía tiene que afrontar en algún momento de su vida profesional, el 11.27% de trabajadoras y trabajadores en latinoamérica.

Según el segundo informe ELSA (Espacios Laborales Sin Acoso) herramienta digital de la startup latinoamericana GenderLab, en Perú, el 86% de las víctimas de acoso u hostigamiento sexual no denuncia porque cree que no servirá de nada, por miedo a perder el trabajo o porque no estaba segura de si era acoso sexual. El 71% no dirá nada a un superior y el 16% pedirá, como solución, que se le cambie de área en la empresa. Sin embargo, 3 de cada 5 personas le cuenta de esta situación a alguien más.

Es por ello tan importante el rol de los testigos o terceros en la prevención y lucha contra esta realidad, en esa línea, Jackson Katz Ph.D, promotor y pionero del enfoque preventivo bystander approach, ofreció una conferencia en la que resalta la necesidad de que líderes y lideresas de las organizaciones reciban e implementen estrategias y herramientas para intervenir adecuadamente en la mitigación de estos casos; como parte de sus respectivas responsabilidades inevitables en la gestión de personas.

Según este enfoque, los pares y compañeros también desempeñan un papel constructivo en la prevención, ya que pueden intervenir en la situación, reportarla, mostrarle al “acosador” que su conducta es incorrecta y va contra los valores del grupo y/o de la organización, e, incluso, denunciar.

Así mismo, Katz destaca fervientemente que el problema del acoso sexual laboral “no puede ser una preocupación particular a las mujeres sino que tenemos pensarlo como una preocupación de hombres y también del liderazgo”.

Hasta hoy, la mayoría de soluciones a este problema se enfoca en las víctimas (mayoritariamente mujeres o personas de la comunidad LGTBIQ+) y se ponía sobre ellas la responsabilidad de la denuncia. Con este nuevo enfoque se materializa el rol activo que todos los miembros de una organización deben cumplir para tener todos un ambiente de trabajo seguro y con equidad.

Si las víctimas son mujeres, la estadística sube a 4 de cada 10. Solo el 1% de ellas denuncia.

Además, quienes están en el grupo de poder dominante, encuentran con este enfoque un espacio de conversación, análisis y entendimiento constructivo; y encaminado a la prevención del acoso y a cómo actuar cuando este ocurre.

Es importante incorporar la construcción de un liderazgo activo, que incluya la prevención del acoso sexual laboral, en el entendimiento de que todas y todos estamos llamados a crear un espacio seguro en empresas e instituciones. Darle valor a las denuncias, para brindar seguridad a las víctimas, y que todos los miembros de la organización se sientan empoderados y responsables de mantener un ambiente seguro.

Para ver el vídeo completo de la sesión que organizó GenderLab con Jackson Katz Ph.D. pueden ingresar aquí (activa los subtítulos).