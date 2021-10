Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

Hace unos meses fue toda una sorpresa saber que Disney preparade una serie de terror basada en la antología de cuentos “Just Beyond” del escritor R.L. Stine, más conocido por la serie “Escalofríos”. Lo más interesante de este Proyecto es que la plataforma de stream para lanzarla fue nada menos que Disney Plus.

Esta primera temporada consta de 8 episodios, los cuales tienen una duración de no más de 30 minutos. Su estreno será el próximo 13 de octubre mediante Disney+, por lo cual llega justo para las celebraciones de Halloween.

Ahora gracias a Disney Latinoamérica, pudimos estar en un evento online con parte de los jóvenes actores que forman parte de ella, como también con el escritor “Robert Lawrence Stine” y el showrunner de esta, que es Seth Grahame-Smith.

En nuestra región la serie llevará por nombre “Otra Dimensión”

Estas historias tendrán algo en común entre los diferentes protagonistas, y es que vivirán diferentes experiencias sobrenaturales, como encuentros con fantasmas, brujas, extraterrestres y hasta universos paralelos, lo que harán que estos viajes o experiencias sirvan también para tener un autodescubrimiento de ellos mismos.

Durante la mesa redonda donde estuvieron los jóvenes actores, Cedric Joe, Megan Stott, Gabriel Bateman, Mckenna Grace, Jy Prishkulnik y Lexi Underwood.

Algo que dieron a conocer los actores, es que, si conocían el nombre del creador de Escalofríos, pero la mayoría desconocía estos cuentos de los que ahora son parte, y acá lo interesante fue que por más que estas historias sean de años pasados, han logrado traerlas a la actualidad; ya que en estos momentos muchos jóvenes y niños tienen los mismos problemas que en su momento dio a conocer Stine con los diferentes personajes que creo para la antología de terror “Just Beyond”.

Durante el evento pude hacer algunas preguntas, y con la que me quedo fue “Tenemos una generación más conectada en estos días, creen que esta verá a su propia generación encarnada en la serie de la cual han sido parte.” La cual me pudo contestar la actriz Lexi Underwood, quien protagoniza el segundo episodio llamado “We’ve Got Spirits, Yes We Do” la cual es una historia de fantasmas.

Lexi Underwood: Definitivamente los personajes de esta serie son parte de esta nueva generación de niños y adolescentes que están conectados a más información, pero al mismo tiempo tienen los mismos problemas. Es por eso que al final del día siempre seremos nosotros mismos y tenemos que luchar por lo que uno desea a futuro, todo esto a pesar de los obstáculos.

Esta producción se grabó durante la pandemia con todas las medidas de bioseguridad, por lo que la comunicación entre Seth Grahame-Smith y R. L. Stine fue mediante correos, y reuniones virtuales todo esto para poder revisar los diferentes guiones y producción de la serie, es más el propio Stine

Para Grahame-Smith fue todo un sueño trabajar con Stine y con esto poder llevar una visión compartida de estos cuentos a la actualidad, y sobre todo a la actual generación de niños y adolescentes que consumen diferentes tipos de series en la plataforma de Disney Plus.