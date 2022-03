Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

La nueva dupla de Hollywood tiene otra gran película, nada menos que El Proyecto Adam; cinta de Netflix que ha vuelto a reunir a dos grandes, como lo son Ryan Reynolds y Shawn Levy.

El pasado viernes 11 de marzo la plataforma de stream Netflix estreno a nivel mundial la nueva cinta de aventuras y viajes en el tiempo “The Adam Project” protagonizada por Ryan Reynolds, Walker Scobell, Zoe Saldana y Mark Ruffalo; entre otros.

La cinta ha vuelto a reunir a Reynolds y Levi nuevamente luego de habernos dado la genial y divertida Free Guy: Tomando el Control. Anteriormente, Levy nos dio grandes películas como Gigantes de Acero (Real Steel), The Internship y This Is Where I Leave You, como también la exitosa serie Stranger Things.

The Adam Project llegó a Netflix el pasado viernes 11 de marzo, en un estreno mundial dentro de la plataforma. Es el segundo proyecto personal de Reynolds con la plataforma de streaming.

Estamos ante una película de ciencia ficción y viajes en el tiempo, el estilo que de aventuras que nos ha mostrado llega gracias a diferentes cintas de Amblin, especialmente Volver al Futuro y E.T., el Extraterrestre.

Algo que sino no se le puede negar a la cinta es la genial y excelente actuación del joven actor revelación Walker Scobell, y más cuando esta junto a Ryan Reynolds; ya que la química que tienen a lo largo de la película se siente muy bien.

Estamos ante una nueva película donde se usa nuevamente la narrativa de los viajes en el tiempo, pero en esta ocasión este será un conductor para darnos una cinta más personal y familiar mientras avanza la trama.

Algo bueno es que el foco de la cinta no pierde su rumbo, ya que este se centra desde el principio en una búsqueda personal de nuestro protagonista. Y lo mejor solo tenemos en estos giros a las dos versiones del personaje principal “Adam Reed”. Donde una es del año 2050, la otra del año 2022. Con esto estamos ante una aventura, donde muchas de las escenas y diálogos tienen grandes guiños películas de los 80, 90 y actuales.

Ya avanzada la historia, vemos como nuestros protagonistas están en un punto de inflexión, por lo que es aquí cuando ambos Adam 2050 y Adam 2022 se empiezan a conocer mejor, con lo cual notan como hubo diferentes cambios entre ellos a raíz de un acontecimiento familiar. Ahora ambos se enfrascan en una aventura para arreglar la línea de tiempo del año 2050,

Y pare esos momentos, vuelven al año 2018. Donde entra en acción el personaje de Mark Ruffalo, que es nada menos que el padre de ambos viajeros del tiempo. Acá nuevamente la química de los 3 actores esta excelente.

Y como toda aventura necesitas una villana, en esta ocasión interpretada Catherine Keener, desde ya su motivo para ser villana es trillado, aquí si tanto los guionistas como el director Shawn Levy no supieron aprovechar más Keener para su personaje.

La película también ha servido para juntar nuevamente a Jennifer Garner y Mark Ruffalo, ellos interpretan a los padres Adam, Y claro la última vez que estuvieron juntos en una producción fue nada menos que en “Si Tuviera 30″

Desde ya El Proyecto Adam pudo ser una mejor película SI, lo que si nos deja esta cinta son grandes momentos y escenas de acción donde están Reynolds, Zoe Saldana y hasta Walker Scobell.

Al termino de esta nota la película se encuentra en TOP 1 de lo más visto de Netflix en Perú.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Conversamos con la actriz Stephanie Cayo y el español Maxi Iglesias protagonistas de la nueva película de #Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que se estrena el próximo 18 de marzo.