Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

El pasado domingo, 19 de septiembre, se llevó a cabo una nueva edición de los Emmy’s, premios entregados por la Academia de Artes y Ciencias de la TV de los Estados Unidos, prácticamente es el Oscar de la televisión y las productoras invierten para llevarse alguna estatuilla y complementar el éxito de su producción.

Este año las producciones de streamings se llevaron la mayoría de los premios, destacando Netflix en la parte de Drama con The Crown, demostrando que la vida de la realeza todavía genera expectativa y curiosidad al llevarse todos los premios de la categoría.

En la parte de comedia, Ted Lasso de Apple TV Plus se llevó los premios a Mejor Comedia, Mejor Actor principal, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de reparto. La serie basada en el técnico de fútbol americano universitario Ted Lasso (Jason Sudekis), que llega a Inglaterra para entrenar a un equipo de fútbol de la Premier League.

Los Premios de Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Guión en una comedia, se los llevó Hacks, de HBO Max. En Hacks, tenemos a la diva Debora Vance (Jean Smart) que trata de mantenerse vigente en Las Vegas, mientras que, por el otro lado, tenemos a Ava Daniels, quien es una escritora de comedia que fue cancelada por un tweet (algo común en esta época). Ambas se juntan para trabajar y así superar sus problemas, con todo el choque generacional que esto conlleva.

En la rama de Mejor Teleserie o Telefilm, The Queen’s Gambit (Netflix) se llevó la estatuilla, también se llevó el premio Scott Frank a Mejor Director.

En el premio a Mejor Actor se lo llevó Ewan McGregor por la teleserie Halston (Netflix), el premio a Mejor Actriz se lo llevó Kate Winslet por su papel de una detective en búsqueda de un asesino mientras ve su vida derrumbarse en Mare of Easttown, aquí la serie exclusiva de HBO Max se llevó también los premios de Mejor Actor y Actriz de Reparto, siendo Evan Peters y Julianne Nicholson los ganadores respectivamente. El premio de Mejor Guión fue para Michaela Coel, creadora, guionista y protagonista de I May Destroy You, serie original de HBO Max

En resumen, tenemos para ver:

Ted Lasso (Apple TV)

Hacks (Hbo Max)

Mare of Easttown (Hbo Max)

I May Destroy You (Hbo Max)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Crown (Netflix)

Halston (Netflix)

