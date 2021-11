Por Javier Martinez Salazar (@mauzzer)

Este jueves 25 de noviembre llegará a Disney Plus la primera parte del documental The Beatles: Get Back lo nuevo del director de El Señor de los Anillos, nada menos que Peter Jackson. En esta ocasión, ha trabajado junto a Disney para darnos un nuevo vistazo a una de las bandas más famosas de Rock, nada menos que The Beatles.

Los dos capítulos siguientes serán emitidos el 26 y 27 de este mismo mes respectivamente en la plataforma.

The Beatles in THE BEATLES: GET BACK

Para este nuevo documental Peter Jackson y su equipo se tuvieron que sumergir en material original de casi 60 horas de filmaciones y más de 150 horas de contenido inédito. Todo este contenido audiovisual fue lo que grabó y fotografió en su momento el director “Michael Lindsay Hogg” en 1969. Todo este material es de como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr realizaron la famosa grabación del estupendo disco “Let It be”, la cual muchos conocen gracias al concierto que hicieron en el edificio Savile Row, e la ciudad de Londres.

Por su estreno, fuimos invitados por Disney Latinoamérica a la conferencia de prensa que tuvo el director Peter Jackson con varios medios del mundo, para contar más de como fue la creación de este esperado documental.

Lo mejor de este documental es que Jackson habló personalmente y tuvo los permisos de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison para poder hacerlo, pero en si todo empezó por su anterior documental “They Shall Not Grow Old”, ya que en una ocasión tuvo que viajar a Imperial War Museum, ahí le comentaron que estaban viendo de poner una muestra de realidad virtual de los Beatles. Él sabía del trabajo de Lindsay-Hogg, por lo que pregunto si tenía material de “Let It Be”, algo que no había mostrado, a lo que le dijeron si tenemos bueno “60 horas de película y 130 horas de audio”

Lo que le llamó la atención a Jackson fue que con este documental ser podrá romper el mito de que, en ese tiempo, la banda no se podía ver ni en las grabaciones y que todo estaba tenso, pero cuando el empezó a ver el material vio que no era así, los muchachos, eran tan divertidos, y fue esto fue genial saberlo, claro igual el disco “Let It Be” al ser un proyecto ambicioso habrían día que no serían felicidad y estarían de mal humor en algunos momentos como en cualquier lado.

“Y luego pienso, bueno, Dios, es ... es una extraña peculiaridad de la memoria y ... y la historia y la distorsión que, ya sabes, gran parte de la reputación, la mala reputación que tiene este período en la vida de la banda”.

Algo que también cuenta el director es que en una de las reuniones que tuvo con Ringo y Paul para hablar del proyecto noto que ellos se habían quedado con la idea de que esas grabaciones había sido un desastre para ellos, pero esto cambio cuando Jackson les mostros tomas que no había sido parte de la película de 1970 y que ellos no conocían.

Otro punto de Jackson durante el desarrollo del documental es que comenta que una vez terminado se los envió primero a Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison para que lo vean antes que todos los directores y productores de Disney, ya que él sentía que ellos tenían que ver lo que había construido antes de que Disney le diga si tenia que quitar cosas, lo cual no ha pasado y que por más que el documental este en la plataforma de Disney Plus este no tendrá ninguna censura al ser lanzado. Esto ha aliviado mucho a Peter Jackson, y a los fanáticos de la nada a nivel internacional.

Desde ya lo que ha construido Jackson queda para el futuro, y también será un aliciente para conocer como de verdad se sintieron los 4 amigos de Liverpool al grabar el que sería su último álbum, y claro concierto mítico en la azotea de su studio de grabaciones.

Desde ya este documental es para verlo como fanático de la banda, de la música y sobre todo de la historia. Y recuerden llegará en tres partes los días 25, 26 y 27 de este mes en exclusiva a la plataforma de Disney+.

