Recordada por su personaje de Catalina en la exitosa telenovela “Sin senos no hay paraíso”, Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más queridas de la televisión. Actualmente, la artista da vida a Lucía Sanclemente en “Café con aroma de mujer”, una adaptación del programa que llevó el mismo nombre en 1944.

En la reciente versión de la telenovela, la actriz interpreta el papel de villana. Su personaje se interpone entre Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (William Levy), y hace hasta lo imposible para mantenerlos separados.

Pese a que es la primera vez que Carmen Villalobos interpreta el papel de antagonista, ha logrado convencer a los televidentes con su magnífica actuación. Muchos creerían que la actriz vio la versión original de la telenovela para darse una idea sobre su personaje; sin embargo, no fue así.

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO HA VISTO LA VERSIÓN ORIGINAL DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

La actriz colombiana reveló en una reciente entrevista para el programa ‘Buen día Colombia’ que nunca llegó a ver la historia original de “Café con aroma de mujer” porque quería crear su propia versión de Lucía.

“Yo tampoco me vi la primera versión, pa mí yo me siento y la disfruto y digo: ‘¡Qué chévere está esta versión!’”, confesó la recordada Catalina de “Sin senos no hay paraíso”.

Respecto sobre el comportamiento que tiene su personaje con el galán de la historia, Sebastián Vallejo (William Levy), la actriz comentó lo siguiente:

“Uno no puede obligar a nadie a tener a alguien al lado. Si a usted ya le dijeron ‘no, gracias, la quiero como amiga’, no insista amiga, date cuenta, no seas la tóxica”, expresó.

Por otro lado, la actriz colombiana no puede estar más satisfecha con su participación en la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, a pesar del reto que suponía para todos los artistas.

“No ha sido fácil porque obviamente las comparaciones siempre existen, obviamente la gente habla siempre de la primera versión y, ojo mi gente, aquí no se trata de que queríamos superar o igualar la primera versión, esta es nuestra versión, esta es nuestra adaptación con un elenco maravilloso y a la gente pues le ha gustado un montón”, manifestó la esposa del actor colombiano Sebastián Caicedo.

¿DE QUÉ TRATA “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

La telenovela es una adaptación del programa que llevó el mismo nombre en 1944. Cuenta la historia de una recolectora de café llamada Gaviota (Laura Londoño), y uno de los miembros de las familias más poderosas del rubro caficultor, Sebastián (William Levy). Ambos deberán superar diversos obstáculos para estar juntos, siendo uno de ellos la relación de interés que tiene Lucía (Carmen Villalobos) con el protagonista.

La nueva versión de “Café con aroma de mujer” ha logrado cautivar a los televidentes (Foto: RCN)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

La nueva versión de “Café con aroma de mujer” se estrenó el lunes 10 de mayo de 2021 por el canal RCN en Colombia. Desde entonces, la telenovela es emitida de lunes a viernes en el horario de las 8:00 pm (hora local).

En el caso de Estados Unidos, el remake debutó el martes 25 de mayo de 2021 por Telemundo, en el horario de las 10:00 pm (hora del este).