Gregorio Pernía, reconocido por su papel en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, es uno de los actores colombianos más queridos de la televisión. En las últimas semanas, el popular ‘Titi’ ha dado de qué hablar debido a su participación en el programa “MasterChef Celebrity Colombia” del canal RCN.

En la más reciente emisión del programa de competencia gastronómica, los concursantes debieron enfrentarse a un reto de salvación por equipos. Por haber ganado la prueba anterior, el intérprete colombiano tuvo la opción de elegir a sus compañeros.

En ese momento, como él mismo dijo, decidió “jugar con el corazón, con la lealtad y con la amistad”, y eligió a Pity Camacho, Frank Martínez, Liss Pereira y a Marbelle. Por consiguiente, el otro equipo quedó integrado por Carla Giraldo, Catalina Maya, Viña Machado y Diego Camargo.

¿POR QUÉ GREGORIO PERNÍA LLORÓ EN EL ÚLTIMO PROGRAMA DE “MASTERCHEF CELEBRITY COLOMBIA”?

El desafío del último programa consistía en cocinarles a 10 de los mejores chef profesionales de Colombia, quienes calificarían los platos. Tras la decisión de los jurados, el equipo de Gregorio fue el ganador y se salvó de ir al reto de eliminación.

Tras conocer los resultados, el popular ‘Titi’ quiso acercarse y saludar al equipo contrincante, pero tanto Carla Giraldo como Viña Manchado no aceptaron su cercanía y se retiraron de la cocina.

“Venga pa’ acá mi Viña”, le decía Gregorio mientras ella gritaba “vámonos” y se retiraba sin darle la cara a Pernía. “¿Y por qué así?”, preguntó el actor. “Porque sí… porque si tú juegas, yo también”, le respondió Machado con un tono muy molesto.

Luego, se acercó a Carla, pero ella no quiso detenerse a hablar mucho con él y se limitó a comentar: “Hay cosas que no… No, mi amor. Tu discurso no va”.

Gregorio Pernía quedó completamente decepcionado, y mientras era entrevistado por la producción, expresó su tristeza por la actitud de sus compañeras.

“Lo material no es tan importante como la felicidad, la tranquilidad y la familia”, dijo entre lágrimas el reconocido actor.

Liss Pereira no se quedó callada ante el comportamiento de Giraldo, la participante con la que ha tenido bastantes enfrentamientos desde el inicio del programa, y dijo que su rival era una mala perdedora.

“Yo siempre he sido partidaria de que uno da de lo que tiene. Simplemente, con sus acciones demuestra que no sabe perder”, comentó.

Finalmente, el programa cerró su edición con la segunda eliminación de Catalina Maya, una modelo y empresaria colombiana.

¿QUIÉN ES GREGORIO PERNÍA?

Fernando José Gregorio Pernía Maldonado nació el 7 de mayo de 1970 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El actor de 51 años debutó en 1998 en una telenovela de RCN llamada “La Madre”.

Entre las principales producciones que ha participado podemos encontrar: “La hija del mariachi”, “Sin senos no hay paraíso”, “Decisiones extremas”, “Corazón Valiente”, “Sin senos si hay paraíso” y “Decisiones: Unos ganan, otros pierden”. Actualmente Pernía se encuentra participando en el programa “Así se baila” junto a su menor hija, Luna.

¿QUÉ HARÁ GREGORIO PERNÍA CON EL DINERO SI LLEGA A GANAR “ASÍ SE BAILA”?

Consultado respecto a qué es lo que hará con el dinero si es que llega a ganar el concurso, Gregorio Pernía no dudo en señalar que una parte de ello será donado a las personas que menos tienen. Esto, según precisó, es una tradición que viene de familia.

Se debe tener en cuenta que hace días atrás se anunció que el premio será de 200 mil dólares lo que equivale a más de 766 millones de pesos colombianos.

“Hay un premio gordo y ya le dije a Luna que si teníamos la oportunidad de ganar, lógicamente, había que donar una parte del premio para que Dios nos siga bendiciendo con cosas bonitas”, sentenció.