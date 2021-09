Desde su estreno en México, “La desalmada”, lidera el rating de los programas de televisión más vistos en dicho país. Al respecto, la protagonista de la producción que se emite por Las Estrellas, Livia Brito, charló con sus seguidores en un directo vía Instagram, en donde contó detalles de su vida privada y sobre todo el acercamiento que tuvo con el también actor Daniel Arenas.

La artista reconocida en territorio mexicano por haber interpretado otras exitosas telenovelas realizó un enlace en vivo con sus seguidores y allí habló de todo. De hecho, ella no es mucho de comentar sobre su vida privada; pero cada vez que lo hace da detalles que ni si quiera sus propios admiradores se lo esperan.

La historia que hasta el momento no había contado Livia Brito fue algo que la relacionó directamente con el galán de telenovelas, Daniel Arenas, quien habría hecho un comentario desatinado, en una cita que ambos tuvieron. Esto último fue determinante para que la guapa actriz echara por tierra toda opción de ‘andar’ con él.

¿POR QUÉ FRACASÓ LA PRIMERA Y ÚNICA CITA DE LIVIA BRITO Y DANIEL ARENAS?

Lo que sorprendió a los miles de seguidores de Livia Brito, es que la actriz de origen cubano habló desde su postura preferida en el sexo hasta los más mínimos detalles de cuando perdió su virginidad. Fue entonces que un curioso le preguntó por Arenas, quien fue su pareja en la telenovela “Médicos, línea de vida”.

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”, contó sin pena la figura de telenovelas de Televisa.

"Médicos, Línea de Vida" está basada en una idea original que aborda distintos casos sobre medicina alrededor de la trama (Foto: Televisa)

El detalle de la anécdota con Arenas vino después. Brito reveló que el intérprete colombiano hizo un comentario sobre su aspecto que lo único que hizo fue querer terminar cuanto antes la velada.

“Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: ‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’. Y yo así de, o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio. O sea y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme”, manifestó la actriz.

“Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro. Y ahí fue como que para amigo mejor”, finalizó la artista.

ASÍ FUE LA HISTORIA DE AMOR DE LIVIA BRITO Y JOSÉ RON

Livia Brito y José Ron cautivaron a los televidentes con sus interpretaciones en el 2014 cuando protagonizaron la telenovela mexicana “Muchacha italiana viene a casarse”. Se dice que durante las grabaciones de esta novela es cuando surgió el amor.

Sin embargo, en aquel entonces la actriz cubana mantenía una relación de aproximadamente 9 años con el cantante colombiano Danny Frank, pero, al parecer, la atracción que sentía por su coprotagonista era más fuerte que le fue infiel a su pareja.

Mientras aún andaba con José Ron, en el 2015 se destapó un audio en el que se revelaba que la cubana le era infiel con su compatriota Lenny de la Rosa, que a la vez estaba con la cantante Fey. Tras este escándalo el romance habría llegado a su fin. No hay mucha información al respecto, ya que los actores nunca confirmaron que tuvieron una relación.

Livia Brito y José Ron protagonizan la telenovela "La desalmada" (Foto: Televisa)