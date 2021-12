El pasado 29 de octubre, el actor Octavio Ocaña falleció en circunstancias que continúan siendo investigadas. Más de un mes después de su presunto asesinato, la familia del popular ‘Benito Rivers’ anunció que cambiará de defensa legal, causando sorpresa entre el público que sigue el caso del artista.

Como se recuerda, el informe brindado por las autoridades expresó que el fallecimiento de Ocaña se debió a que el mismo se habría disparado con su propia arma, esto durante la persecución en la que estuvo envuelto por supuestamente ignorar el ‘alto’ que le hizo la policía y, por el contrario, acelerar el vehículo.

La familia del actor ha dicho en reiteradas ocasiones que no estarán tranquilos hasta aclarar lo que sucedió la noche del 29 de octubre, pues ellos consideran que los responsables de la muerte de Octavio son los elementos de la Policía que estuvieron presente el día del accidente.

La familia de Octavio Ocaña, cuando el hijo menor ya era conocido como Benito Rivers (Foto: Bertha Pérez / Instagram)

LA FAMILIA DE OCAÑA CAMBIÓ DE ABOGADOS

La periodista Addis Tuñón, del programa “De primera mano”, reveló que la familia Pérez Ocaña habría elegido al abogado Francisco Hernández para llevar el caso del actor, en lugar del equipo legal con el que venían trabajando:

“En efecto, sí, se confirma, el señor Octavio Pérez Ocaña y su familia decidieron cambiar de abogados. De acuerdo a la información que les podemos adelantar hasta ahorita, el abogado que llevará este caso se llama Francisco Hernández”.

¿POR QUÉ LA FAMILIA DE OCTAVIO OCAÑA CAMBIÓ DE ABOGADO?

La razón principal detrás del cambio de abogado es que Hernández es un abogado humanista, especialista en temas de derechos humanos, por lo que se espera que lleve el caso con un enfoque humanitario. La periodista también mencionó que “serán los mismos peritos quienes seguirán llevando este caso”.

Por otro lado, el presentador Gustavo Adolfo Infante mencionó que otra razón importante detrás del cambio de abogados sería “porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería”.

ES MÁS ECONÓMICO

Así mismo, la presentadora de “De primera mano”, Mónica Noguera, señaló que un factor decisivo para la familia fue el gasto que representaba el equipo legal, puesto a que son ellos quienes costean todos los pagos:

“Él está corriendo con todos los gastos, eran dos abogados además de el perito y es mucho lo que se tiene que pagar por esta investigación con la Fiscalía”.

Francisco Hernández, el nuevo abogado, “no lucra con las personas que representa porque son víctimas ante derechos humanos, ese es un aliviane”, señaló Tuñón.