“Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas más exitosa de las últimas décadas y fue trampolín para muchos actores que hoy en día han desarrollado una gran carrera actoral. A pesar que ya han pasado más de 20 años de su estreno, la historia original de Fernando Gaitán sigue cautivando al publico tras llegar al catálogo de Netflix y esto ha hecho que los protagonistas vuelvan a ver su trabajo, sin embargo, Kepa Amuchastegui nunca ha visto el melodrama que grabó a finales de los 90.

Pese a ser parte del elenco de una de las producciones con mayor popularidad a nivel mundial, el interprete nunca vio la novela, en la cual encarnó personaje de ‘Roberto Mendoza’, padre del protagonista de la historia, ‘Armando Mendoza’, interpretado por Jorge Enrique Abello.

En un video publicado en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram, Kepa Amuchastegui contó las razones por las que nunca se ha dado un momento para ver alguno de los capítulos de “Betty, la fea”.

¿POR QUÉ KEPA AMUCHASTEGUI NO HA VISTO BETTY LA FEA?

Son muchos los actores que disfrutan ver su trabajo en pantalla para realizar una autocritica o por que disfrutan ver el resultado de su trabajo. En el caso del actor bogotano, Kepa Amuchastegui, no le gusta verse porque según él, “se avergüenza” de sí mismo.

“Es cierto, lo confieso. Sé que esta afirmación de no haber visto jamás ‘Betty, la fea’ en su versión completa va a causar extrañez y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”.

Cuando se ve en pantalla el actor comienza a enfocarse en sus errores actorales. Además, al parecer, Kepa es bastante perfeccionista.

“Nunca quedo satisfecho con lo que he hecho ni actuando, ni dirigiendo, ni escribiendo, es por eso, creo, que tengo no pocos proyectos de obras de teatro, series y telenovelas archivados ahí en mi computador sin atreverme a mostrárselos a nadie porque considero que no son todavía lo suficientemente buenos, que tengo que seguir trabajando en ellos para perfeccionarlos”, agregó.

Sin embargo, Kepa Amuchastegui se siente agradecido por el éxito de ‘Yo soy Betty, la fea’ y el cariño que todavía le tiene la gente a la historia y a sus actores.

¿QUIÉN ES KEPA AMUCHASTEGUI?

Hijo de inmigrantes vascos, estudió arquitectura. Entró al grupo de teatro de la universidad y luego fue su director. Estuvo en París aprendiendo actuación. Volvió a Colombia a finales de 1968 y fundó el teatro La Mama.

Trabajó en la Royal Shakespeare Company en Londres y regresó en 1971. Entró a la televisión como actor en La pezuña del diablo en 1983, desde entonces ha desarrollado una amplia carrera artística.

También participó ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ (1988), ‘Bermúdez’ (2009), ‘La Pola’ (2010), ‘María Magdalena’ (2018), entre muchas otras.