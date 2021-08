Eugenio Derbez tiene una amplia trayectoria como actor, productor, director y escritor. Tanto su vida profesional y personal es conocida por todos. Por ese motivo es que durante las últimas semanas se ha especulado que el artista mexicano podría estar separado de su esposa Alessandra Rosaldo, ya que no se les ha visto juntos.

Los rumores surgieron a principios del mes de junio y tras el estreno de la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”. Martha Figueroa, conductora del programa “Con Permiso”, opinó que la pareja podría divorciarse debido a que la cantante se la pasó descalificando a su esposo durante todo el reality show.

Sin embargo, el pasado 7 julio de 2021, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 9 años de matrimonio. La pareja de actores recurrió a sus perfiles de Instagram para dedicarse románticos mensajes a manera de festejar su amor de manera pública.

La primera en pronunciarse por el aniversario de bodas fue la actriz de 49 años. Su mensaje estuvo acompañado de una fotografía, donde se le ve a ella y a Derbez besándose. El actor no se quedó de brazos cruzados y también expresó el amor que siente por su esposa en su red social.

Desde aquel entonces la pareja no ha vuelto a tener este tipo de demostraciones, por lo que los rumores en torno a una supuesta separación han aumentado cada vez más. Sin embargo, ha sido el mismo Eugenio Derbez quien aclaró si es que está o no distanciado de la madre de su menor hija.

¿EUGENIO DERBEZ Y ALESSANDRA ROSALDO ESTÁN SEPARADOS?

En una entrevista para diversos medios, el actor de “No Se Aceptan Devoluciones” confirmó que está separado de Alessandra, pero solo por cuestiones de trabajo.

“Sí estamos separados, ella está ahorita por otro lado documentándose y yo estoy ahorita con ustedes”, bromeó el actor.

Luego de este cómico comentario, Eugenio Derbez detalló las razones por las que no ha podido estar con su esposa la mayor parte del año.

“Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses, pero después de esto creo que sí voy a poder estar con ella el resto del año”, manifestó el productor de series y películas.

LA HISTORIA DE AMOR DE EUGENIO DERBEZ Y ALESSANDRA ROSALDO

La pareja se conoció en el 2005 cuando Eugenio Derbez invitó a la cantante a participar de un episodio de la serie “Vecinos”, lo que los llevó a viajar a Canadá para hacer algunas grabaciones. En aquel entonces, ambos tenían pareja.

Sin embargo, la historia no termina ahí, luego de medio año se reencontraron y tras algunas salidas oficializaron su relación en el 2006. Si bien es cierto, ambos han reconocido que han tenido discusiones como cualquier pareja han sabido sacar adelante su relación.

En marzo de 2012, el actor le propuso matrimonio a Rosaldo. Los artistas se casaron el 7 de julio de ese mismo año en la Parroquia Regina Coeli de la ciudad de México. A principios de 2014, la pareja anunció que estaban esperando a su primera hija, Aitana Isabella Derbez.