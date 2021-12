Juan y Lupillo son miembros de una de las familias más polémicas y famosas de México: los Rivera. Ambos son hermanos menores de la difunta cantante Jenni Rivera y al igual que ella han labrado una carrera en la industria musical. Pese a estar unidos por una misma pasión, los artistas están distanciados desde hace muchos años.

MÁS INFORMACIÓN: Juan Rivera se burla del tatuaje que su hermano se hizo para borrar el rostro de Belinda

Los intérpretes de música regional han protagonizado más de una controversia debido al intercambio de palabras que han tenido; sin embargo, sus seguidores no pierden la esperanza de verlos unidos. Pero, cuál es la razón detrás de su rivalidad. Conoce todos los detalles, en las siguientes líneas.

La guerra de declaraciones entre los hermanos Rivera continúa (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ JUAN Y LUPILLO RIVERA ESTÁN PELEADOS?

En mayo pasado, la enemistad entre Lupillo y Juan Rivera revivió y eliminó las posibilidades de una reconciliación. De acuerdo a Juan, el exnovio de Belinda es quien ha provocado los conflictos, llegando a humillarlo en más de una oportunidad. Pero el intérprete de “Grandes Ligas” no solo habría ofendido a su hermano, sino también al resto de su familia.

NO TIENEN NINGÚN CONTACTO

En entrevista con el programa Sale el Sol, Juan confesó que entre él y Lupillo no existe ningún tipo de relación, sino solo sentimientos negativos, esto a causa de la actitud que el cantante de 49 años ha tenido hacia él. La única manera en que los Rivera podrían estar en paz sería que el mayor de los hermanos empiece a respetarlo.

“Hay coraje y resentimiento por cosas que ya sucedieron, pero como lo he dicho, si mi carnal me respeta lo suficiente para no mencionarme o echar indirectas, no hay bronca, yo me quedo calladito. O sea, Lupe tiene 50, yo 43, somos hombres, estamos maduros y pues, como le dije a mis sobrinos, si no quieren que conteste, pues no me mencionen”, señaló el esposo de Brenda Rivera.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO LUPILLO RIVERA?

Según el menor del clan, lo que más le da coraje es que Lupillo hable mal de él lanzando indirectas, provocando que él le responda y se genere un ambiente tenso en la familia. Así mismo, el músico reveló que en el clan es común que existan conflictos, incluso antes de que Jenni falleciera:

“No es la primera vez que hay problemas en la familia, no va a ser la última vez. Jenni tuvo estos problemas entre familia. Somos una familia común y corriente”, expresó.

Si bien en 2020 los hermanos mantuvieron una buena relación, llegando a trabajar juntos, esto no les duró mucho tiempo. Fue en el cumpleaños de Brenda Rivera que los cantantes iniciaron una pelea, poniendo fin al vínculo que habían construido. Algunas de las expresiones que Lupillo habría lanzado son “basura”, “oveja negra”, “no sirve para nada” y “m*erda”, razón por la que Juan se siente humillado.

“Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome y como jamás le he levantado la mano a mi carnal e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso. Me dijo un montón de cosas y me quedé callado”, reveló el cantante en su cuenta de Instagram.

LUPILLO INTENTÓ ACERCARSE A ÉL

Después del altercado, el ex esposo de Mayeli Alonso contactó a su hermano a través de un abogado; sin embargo, este acto enfureció a Juan, quien prefería hablar del tema de forma directa y a solas. Pese a la ofensas recibidas, el cantante de “Escolta Personal” aseguró que no hablaría más de la mala relación que tienen, esto con el fin de no incomodar a su mamá, quien es la más afectada.