Dos de los artistas más reconocidos a nivel mundial y que a lo largo de los años han cosechado innumerables reconocimientos son Luis Miguel y Cristian Castro, quienes a través de su canciones han conquistado a miles de personas. A pesar que ambos son representantes de la música mexicana nunca se les ha visto cantando juntos y eso parecería ser algo imposible debido a la posición del intérprete de “La bikina”.

El denominado “Sol de México”, Luis Miguel, es un cantante nacido en Puerto Rico pero que con el tiempo se logró consolidar como uno de los artistas más representativos de México.

El cantante ha destacado por tener en su trayectoria grandes temas en estilo funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. Sus inicios en la música se remontan a 1980 en México.

Durante toda su carrera ha logrado conseguir más de 120 premios debido a sus éxitos musicales y álbumes que ha publicado. Entre ello, destaca el haber recibido un Grammy a los 14 años de edad y a los 26 obtuvo una estrella en el paseo de Hollywood con 26 años.

Cantante es uno de los más famosos a nivel internacional (Foto: Luis Miguel / Instagram)

Con el pasar de los años recibió más premios y reconocimientos y en la actualidad tiene una serie autobiográfica llamada “Luis Miguel, la serie” la cual se transmite por la plataforma de streaming Netflix y que es protagonizada por el actor Diego Boneta.

¿QUIÉN ES CRISTIAN CASTRO?

Otro de los cantantes que es considerado un ícono en México es Cristian Sainz Castro, hijo de la famosa actriz Verónica Castro y Manuel Valdés “El loco”. Como dato resaltaste es que es sobrino de Ramón Valdés quien interpretó a Don Ramón en el programa humorístico “Chespirito”.

Desde los 16 años comenzó sus estudios de canto teniendo como maestro a Seth Riggs, reconocido por entrenar la voz de Michael Jackson y Emilio Pérez Casas. En 1991 tuvo que vender su auto para grabar su álbum debut “Agua nueva”. De esta producción se desprende el éxito “No podrás”.

Cristian Castro era amigo de Luis Miguel y la amistad se acabó cuando 'El Sol' comenzó a salir con Daisy Fuentes (Foto: Netflix)

Con el pasar de los años más el cantante cosechó más éxitos y premios. Por otro lado, en el 2003 contrajo matrimonio con Gabriela Bó pero se divorciaron en julio de 2004 en Miami. En el 2005 se reconcilió con Valeria Liberman.

RELACIÓN ENTRE LUIS MIGUEL Y CRISTIAN CASTRO

En la serie de Netflix también se toca uno de los temas que para muchos es desconocido y tiene que ver con la rivalidad de “El Sol de México” con Cristian Castro, quien también continúa con su carrera musical.

Si bien los fanáticos de ambos cantantes han soñado un duo musical entre los artistas esto no ha podido concretarse desde hace varios años y todo apuntaría a que quien no habría cedido a ello es Luis Miguel.

LOS PROBLEMAS ENTRE LUIS MIGUEL Y CRISTIAN CASTRO

En la serie de Netflix durante su tercer capítulo se puede ver que un nuevo personaje aparece y que no es del agrado del protagonista. Se trata de Cristian Valdés, en alusión a Cristian Castro. Dicha producción también revela el descontento de “El Sol de México” debido a que ya no aparece en los primeros lugares de popularidad y, por otro lado, a Valdés como un artista destacado.

A esto se añade que los artistas pusieron fin a su amistad debido a un hecho que se ha dado a conocer hace poco. Mediante una entrevista para el programa argentino “Podemos hablar”, Cristian Castro se refirió a este tema y se trataría debido a que a los dos les gustaba la modelo cubana Daisy Fuentes. Es así que Luis Miguel comentó que se había ofendido desde aquel momento generando esta enemistad.

En ese programa también señaló cuál el motivo de que ya no sean amigos en la actualidad.

“No somos amigos porque él no ha querido, fuimos amigos, fue un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad porque yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, la verdad que me decepcionó un poco porque vino a meterse, eso fue lo que nos distanció (…) Yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, indicó Castro.

En el programa DPM también analizan y hablan sobre la enemistad entre los cantantes.