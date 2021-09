“Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas colombianas más exitosas de todos los tiempos. Incluso más de 20 años después, la serie se ve en Netflix con buenas cifras de visualizaciones. En uno de los momentos más esperados, quién podría olvidar el final con la boda entre Beatriz Pinzón (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) oficiada por el famoso sacerdote Alberto Linero. Pero, ¿sabes qué pasó con el popular padre colombiano?

Años después de su paso por “Yo soy Betty, la fea”, el cura dijo que jamás actuó al momento que ambos se juraban amor eterno. “Hice la homilía que haría en un matrimonio (…). Evité que existiera la simulación”, dijo.

Linero sintió, de acuerdo con diversos medios, que estaba obligado a realizar la misa como si fuera real porque si no lo hacía hubiera caído en el delito de simulación, lo cual está penalizado por el Vaticano, publicó Vix. Sin embargo, hoy en día ya no puede oficiar ninguna misa porque decidió dar un giro de 180 grados a su vida: dejó el sacerdocio. Aquí te contamos ¿por qué?

¿POR QUÉ EL PADRE QUE CASÓ A BEATRIZ Y DON ARMANDO RENUNCIÓ AL SACERDOCIO EN LA VIDA REAL?

El 5 de septiembre del año 2018, Alberto José Linero Gómez anunció su retiro como sacerdote colombiano porque se sentía solo y quería vivir nuevas experiencias, lo cual fue noticia no solo en Colombia, sino internacional. Y es que el padre era famoso porque tenía presencia en televisión, radio y redes sociales.

“Yo he vivido los últimos 33 años de mi vida vinculado a la comunidad eclesial, he sido feliz, he sido un tipo que tiene mucho que agradecer a la Iglesia, a la comunicación de los Padres Eudistas. He sido realmente pleno, pero hoy he querido –y entiendo– que quiero vivir la vida de otra manera. Hacer otras cosas en mi vida personal”, dijo Linero en una entrevista con El Heraldo y Blu Radio, donde anunció que pidió que se le dispense de sus promesas sacerdotales.

En ese momento, además, dijo sentirse solo. “Yo los últimos cuatro años de mi vida he estado atravesando un desierto de soledad muy grande, existencialmente muy grande, rodeado de mucha gente. Es más, creo que hasta me volví ermitaño. Creo que ni salía. Eso es grave para mí”, prosiguió.

ENCONTRÓ EL AMOR

Aunque descartó que su renuncia tuviera que ver con el celibato o algún tema sexual, en una entrevista con el medio colombiano Semana, contó que en su nuevo camino fuera de la vida religiosa se reencontró con “un viejo amor”, una mujer a quien conocía desde hace años y de quien, finalmente, se enamoró. Sin embargo, explicó que ella prefiere mantenerse al marguen, aunque en agosto publicó una foto de ella, pero de espaldas.

“Yo no tengo miedo. No tengo una relación clandestina, sino pública. Mucha gente me ha visto con ella en un avión o en un café, yo no tengo miedo de decir que es mi pareja, primero porque la adoro y estoy orgulloso de ella. Es una persona que hace mucho bien en mi vida. Lo que pasa es que es una mujer dueña de sí, es emprendedora, autónoma, que tiene claro que no es apéndice de nadie y me ha dicho: “Cálmate, no voy a terminar siendo la esposa de, la novia de, la pareja de. Olvídate, soy quien yo soy”. Por eso tengo mucho cuidado cuando me expreso de ella porque no quiero invadir su espacio”, puntualizó en la entrevista.

¿QUIÉN ES ALBERTO LINERO EN LA ACTUALIDAD?

Alberto Linero es uno de los líderes espirituales más reconocidos de Colombia. Perteneció a la comunidad de los padres Eudistas durante 25 años, tiempo en el que fue reconocido como el cura con más impacto en los medios colombianos. El 5 de septiembre del año 2018 anunció su retiro como sacerdote para continuar con una vida normal, dejando atrás el celibato y viviendo bajo su fe y el amor. Nació en Santa Marta el 20 de octubre de 1968. Es periodista, escritor, docente y conferencista internacional. Hoy en día tiene 1.3 millones de seguidores de Instagram.